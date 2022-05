Vremea capricioasa musca din castigurile producatorilor de rosii. Fermierii risca sa iasa in pierdere cu tomata romaneasca

Frigul din aceasta primavara da peste cap planurile legumicultorilor inscrisi in Programul Tomata. In judetul Buzau, pana acum, din cei 525 de cultivatori inscrisi, nici zece nu au reusit sa iasa pe piata, in vreme ce majoritatea inca asteapta sa li se coaca recolta, care este in intarziere fata de graficul obisnuit. Producatorii spun ca in urmatoarea perioada piata se va umple intr-un interval scurt de rosii romanesti, iar preturile vor scadea dramatic, la limita costurilor. Odata cu asta se ... citeste toata stirea