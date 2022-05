Vulpea Foxy, prietena turistilor care viziteaza Vulcanii Noroiosi. Ce alte animale pot fi intalnite in Tinutul Buzaului VIDEO

Sansa de a vedea animale salbatice in habitatul lor este unul dintre motivele pentru care este cazul sa va planificati o excursie in Tinutul Buzaului. Daca ajungeti la Vulcanii Noroiosi, o puteti intalni pe Foxy, o vulpe curioasa si curajoasa, prietena rulotistilor care campeaza la Paclele Mici. Frumoasa salbaticiune isi face deseori aparitia in apropierea terasei, unde stie ca primeste mai mereu o portie de mancare, de la clienti sau administratorii campingului. "De o jumatate de ani ne ... citeste toata stirea