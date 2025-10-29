Anca Faur, soția româncă a astronautului american Buzz Aldrin a murit la vârsta de 66 de ani. "A adus bucurie în viața mea. Îmi va fi foarte dor de ea"

Românca Anca Faur, soția astronautului american Buzz Aldrin, al doilea om care a călcat pe Lună, a murit la vârsta de 66 de ani, se arată într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook a acestuia. Cauza decesului nu a fost dezvăluită.

"Dr. Anca Aldrin, soția astronautului Buzz Aldrin, a decedat în pace aseară, alături de soțul și fiul ei, Vlad Ghenciu. Doamna Aldrin, inginer chimist talentat, cu un doctorat de la Universitatea din Pittsburgh, a ocupat funcția de trezorier al Consiliului de Afaceri pentru Hidrogen din California și de vicepreședinte executiv al Buzz Aldrin Ventures LLC", scrie în postarea de pe rețeaua de socializare.

În finalul mesajului, Buzz Aldrin și-a arătat dragostea față de soția sa româncă.

"Sunt atât de norocos că am găsit-o și m-am căsătorit cu dragostea vieții mele. Ea a adus bucurie în tot ceea ce am făcut împreună. Îmi va fi foarte dor de ea”, a scris generalul Aldrin.

Familia Aldrin a cerut oamenilor intimitate pe timpul doliului.

Buzz Aldrin și Anca Faur s-au căsătorit în ziua în care astronautul a împlinit 93 de ani, pe data de 20 ianuarie 2023.

"Toate stelele erau acum aliniate pentru căsătorie", a declarat Aldrin pentru revista People.

"Nu am fost niciodată mai fericit în viaţa mea decât acum, cu timpul petrecut cu Anca. Ea este iubirea vieţii mele şi facem totul împreună, de la a lua masa, a planifica proiecte şi a privi lumea, până la a ne întâlni cu cele două familii ale noastre şi a sărbători – aşa cum facem la această a 55-a aniversare a aterizării Apollo 11”, a spus astronautul în interviul pentru People.

Buzz și Anca s-au cunoscut în decembrie 2017, la un eveniment, și au început să se întâlnească doar câteva luni mai târziu, în mai 2018.

