BVB și TTS - Top performeri ai bursei în ultimele 12 luni – TradeVille

BVB și TTS - Top performeri ai bursei în ultimele 12 luni

In ultimele 12 luni, acțiunile Bursei de Valori București S.A., operatorul pieței locale de capital, a înregistrat cea mai mare creștere dintre companiile care compun indicele de referința BET, respectiv de 64%, înregistrând tranzacții in valoare de 31 mil. RON. Indicele BET, pe de alta parte, a înregistrat o performanta negativa, in aceeași perioada, de –0.8%. Acțiunile BVB au fost top performer si in 2022, marcând o creștere de 38.4%, fata de un declin de 11% înregistrat de indicele BET. A doua cea mai performanta acțiune din ultimele 12 luni este Transport Trade Services (TTS), care a înregistrat o creștere de 44.3% pe un rulaj de 78 mil. RON, urmat de acțiunile Sphera Franchise Group (SFG): +35.3%, pe tranzacții de 24.5 mil. RON (Sursa: ZF)

Deficitul Bugetar Se Adâncește In Primele Patru Luni Din 2023

In primele patru luni din 2023, deficitul bugetar a urcat la 1.72% din PIB, ajungând la o valoare de 27.35 mld. RON, pe fondul creșterii cu 58% a volumului de investiții fata de perioada similara a anului precedent. Acestora li s-au adăugat compensarea facturilor aferente consumului de energie electrica si gaze naturale (in valoare de 3.57 mld. RON), volumul mai mare de decontări de bunuri si servicii pentru medicamente, încetinirea ritmului de încasare a veniturilor la buget, precum si influentele implementării celei de-a doua etape a Programului Sprijin pentru Romania, după cum precizează Ministerul Finanțelor. Veniturile totale au însumat 158.41 mld. RON, cu 9.7% peste nivelul încasat in perioada similara a anului trecut, in timp ce cheltuielile totale au fost de 185.77 mld. RON, înregistrând o creștere nominala de 15.6%. Exprimate ca procent din PIB, cheltuielile au înregistrat o creștere cu 0.3 puncte procentuale fata de aceeași perioada a anului 2022, de la 11.4% la 11.7% din PIB. (Sursa: Economica.net)

Ads

Tot Mai Scump La Supermarket

Inflația preturilor din magazinele britanice a crescut in aceasta luna, atingând cea mai mare rata din 2005, de când au fost înregistrate primele valori. Preturile din supermarketuri si lanțurile de magazine au crescut cu 9% comparativ cu anul trecut. In ciuda acestor creșteri, exista si o veste buna pentru consumatorii britanici: inflația preturilor la alimente, măsurata de British Retail Consortium a înregistrat o scădere de 0.3% fata de luna precedenta, dar rămâne la un nivel ridicat de 15.4%. Aceasta încetinire a inflației produselor alimentare s-a datorat costurilor mai mici cu energia electrica si materiile prime, lucru care s-a reflectat si in scăderea preturilor la unele produse de baza, precum untul, laptele si fructele. (Surse: Reuters (1); Reuters (2))

Ads

Japonia, Din Nou In Prim Plan

Companiile japoneze au revenit in voga in rândul investitorilor internaționali, iar acest lucru ar putea duce la o creștere a indicilor de referința niponi conform celor de la Goldman Sachs. Indicele Topix care a marcat noi maxime in ultimele doua săptămâni a atins cel mai ridicat nivel din iulie 1990. De la începutul anului si pana in prezent, indicele s-a apreciat cu 14%. Totodată, celălalt indice de referința, Nikkei 225, a crescut cu aproximativ 20% in primele 5 luni ale anului curent. In ciuda acestor creșteri, poziționarea investitorilor internaționali pe acțiunile nipone rămâne încă sub nivelul obișnuit. (Sursa: Reuters)

Bonas Import Export Preț curent 1.39 RON (2.96% ) MCap 16.3M P/E -24.81

Producătorul de lactate Bonas, a raportat in T1 2023 venituri totale in creștere cu 73% comparativ cu aceeași perioada a anului precedent, datorita atât preturilor ridicate cat si a creșterii cantității vândute. De asemenea, vânzările din hipermarketuri au crescut cu 165%, datorita listării unor produse suplimentare in magazinele Kaufland. In ceea ce privește vânzările din magazinele proprii, diversificarea produselor si relocarea magazinelor cu vânzări slabe s-au reflectat într-o majorare cu 48% a vânzărilor in T1 2023 fata de T1 2022. La finalul primelor trei luni, compania a înregistrat un profit net de 117,305 RON, spre deosebire de pierderea neta din T1 2022, compania estimând ca va îndeplini obiectivele propuse in BVC. (Sursa: Raport companie)

Ads

Visual Fan - Allview Preț curent 9.54 RON ( -1.45% ) MCap 63.5M P/E 28.64

Grupul Visual Fan, deținătorul brandului Allview, a raportat o cifra de afaceri consolidata in scădere cu 17.3%, in timp ce profitul net s-a diminuat cu peste 57%. Scăderile se datorează in principal situației macroeconomice la nivelul industriei IT, care se confrunta cu creșterea costurilor de transport cat si cu criza de semiconductoare. In ceea ce privește cheltuielile din exploatare, acestea s-au diminuat cu 13.2%, pe fondul încetinirii activității. In ciuda unor condiții economice incerte, compania a înregistrat un prim trimestru in concordanta cu bugetul previzionat pentru anul 2023, ținând cont de asemenea de se zonalitatea sectorului IT&C. (Sursa: Raport companie )

SIF Oltenia Preț curent 1.720 RON (0.58% ) MCap 860M P/E 8.479

Conducerea SIF Oltenia a anunțat piața cu privire la intenția de a-si vinde participația de 27.45% in Turism Lotus Felix S.A. In acest sens, societatea de investiții urmărește sa vândă un număr de 347.8 mil. acțiuni la prețul de 0.11 RON/acțiune, din care ar rezulta suma de 38.3 mil. RON. Documentele licitației vor fi publicate pe data de 02.06.2023. (Sursa: BVB)

Ads

One United Properties Preț curent 0.965 RON (0.63% ) MCap 3.57B P/E 7.326

Acțiunile One United Properties (ONE) vor fi incluse, de la 1 iunie 2023, in indicii MSCI Frontier Markets Small Cap si MSCI Romania Small Cap. Indicele MSCI Romania este conceput pentru a măsura performanta acțiunilor companiilor cu capitalizare mare si medie ale pieței romanești, in timp ce MSCI Frontier Markets Small Cap conține companii cu capitalizare mica din 28 de tari ale căror piețe de capital sunt fie prea mici, fie au lichiditate prea redusa pentru a fi incluse in categoria "Emerging Markets". (Surse: ZF)

Toyota Motor Corporation Preț curent 137.73 USD ( -1.68% ) MCap 189B

In luna aprilie 2023, vânzările Toyota, la nivel global, au crescut cu aproximativ 5% fata de luna similara a anului precedent, fiind stimulate de cererea in creștere pentru mașinile pe benzina si cele de tip hibrid. Astfel, in aprilie, compania a vândut 800,863 de vehicule la nivel global, incluzând si marca sa de lux, Lexus. De asemenea, producătorul japonez a raportat vânzări in creștere pentru vehiculele electrice pe piețele internaționale. (Surse: Reuters)

Ads

Siemens Energy Ag Preț curent 24.45 EUR (1.24% ) MCap 17.5B

Siemens Energy ia in considerare înființarea unei unități de producție in SUA pentru a contribui la modernizarea rețelei electrice a tarii. Astfel, in contextul Legii privind Reducerea Inflației (“Inflation Reduction Act”) din SUA, compania urmărește sa obțină o parte din contractele ce urmează a fi atribuite. Siemens Energy vizează sa-si extindă poziția pe piața din SUA, acolo unde realizează 15% din vânzările sale totale, in condițiile in care reglementările devin tot mai favorabile specificului companiei. (Surse: Reuters)

Ford Motor Company Preț curent 12.59 USD (4.14% ) MCap 50.5B P/E 17.51

Prețul acțiunilor producătorului auto din Detroit a crescut cu peste 2% in ședința de pre-market de pe Wall Street. Creșterea s-a datorat unui raport publicat de analiștii de la Jefferies, care considera ca Ford are un management suficient de abil si un plan bine pus la punct pentru a reduce din ecartul fata de rivalii din zona de vehicule electrice. De asemenea, cei de la Jefferies si-au majorat ținta de preț pentru următoarele 12 luni, ceea ce implica o creștere cu peste 30% fata de prețul actual. (Sursa: CNBC)

Nvidia Preț curent 389.460 USD (0.00% ) MCap 959B P/E 219.695

Prețul acțiunilor Nvidia a înregistrat o creștere de aproape 4% in ședința de pre-market de pe Wall Street, ceea ce a adus compania aproape de o borna importanta: depășirea pragului de 1,000 mld. (1 trilion) USD a capitalizării bursiere. Meta Platforms evaluata in prezent la 670 mld. USD a fost ultima care a depășit acest prag in 2021, înainte de o scădere consistenta a prețului acțiunii. In prezent, singurele companii care au reușit sa se păstreze peste aceasta nivel al capitalizării bursiere sunt Apple, Microsoft, Amazon si Alphabet. (Sursa: Reuters)

Deschide Cont la TradeVille.

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).