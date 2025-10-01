ASF a aprobat listarea la bursă a Grup EM, care deține Electromontaj. La ce preț a fost evaluată compania

Ionuț Tănăsoaica, CEO al Grup EM

Grup EM, un nume important pe piața infrastructurii energetice, care include companii precum Electromontaj, Emfor și Iproeb, a primit miercuri, 1 octombrie, aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) pentru prospectul de oferă primară (IPO), care urmează să fie listat la BVB.

Oferta Grup EM se va derula în perioada 3-16 octombrie 2025 și include o majorare de capital prin emisiunea a 1,93 de milioane de acțiuni, la un preț de 34-40 de lei pe unitate.

Grup EM va derula o ofertă de 66-77 de milioane de lei, care ar evalua emitentul la 655-770 de milioane de lei. Dacă oferta se subscrie integral, noii investitori vor deține 10% din companie, deci free float-ul inițial va fi de aproximativ 10%, potrivit calculelor economedia.ro.

Derulată prin brokerul de retail TradeVille, oferta Grup EM va fi listată pe piața AeRO a BVB și nu include o subscriere garantată.

Fondurile atrase vor fi utilizate de companie pentru majorarea capitalului social cu până la 36 de milioane de lei pentru a susține capitalul de lucru pentru proiectele contractate, iar diferența, între 29,6 milioane de lei și 41,2 milioane de lei, pentru finanțarea aportului propriu la proiecte de energie (producție, servicii de sistem, stocare, distribuție) dezvoltate prin societățile EM Power și EMP Grio, potrivit sursei citate.

În 2024, compania a înregistrat venituri de 1,05 miliarde de lei, în creștere cu 15,8% față de 2023. Grup EM a obținut anul trecut contractul pentru retehnologizarea barajului Vidraru.

Înainte de ofertă, compania are 17,32 de milioane de acțiuni, iar după ofertă va avea 19,25 de milioane de acțiuni, astfel că înainte de ofertă evaluarea Grup EM este de aproximativ 589-693 de milioane de lei.

