Constructorul auto chinez BYD a primit o interdicție temporară de comercializare în Uniunea Europeană a SUV-ului Ti7, după ce Jaguar Land Rover a reclamat asemănările dintre acesta și celebrul Defender. O instanță din Haga a decis că anumite elemente de design ale mașinii chinezești încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale producătorului britanic. BYD respinge acuzațiile și intenționează să conteste hotărârea.

Disputa dintre cei doi producători auto a ajuns în instanță la începutul anului, după ce BYD a anunțat că modelul Ti7, un SUV cu șapte locuri, poate fi comandat în Regatul Unit, primele livrări fiind programate pentru ianuarie 2027.

Jaguar Land Rover, companie deținută de grupul indian Tata Motors, a susținut că aspectul exterior al vehiculului reproduce caracteristici distinctive ale modelului Defender, potrivit informațiilor transmise de Reuters.

Ce asemănări există între BYD Ti7 și Land Rover Defender

SUV-ul Fangchengbao Ti7 a fost lansat pe piața chineză în 2025, iar designul său a atras atenția prin apropierea de stilul consacrat al modelului britanic. Printre elementele comune semnalate se numără caroseria cu linii drepte, plafonul plat, pasajele roților cu forme rectangulare și configurația părții din spate a mașinii.

Judecătorii olandezi au apreciat, în cadrul procedurii provizorii, că unele dintre aceste caracteristici intră în sfera protecției de care beneficiază designul Land Rover Defender. În consecință, instanța a dispus interzicerea temporară a comercializării modelului BYD Ti7 în Uniunea Europeană. Măsura urmează să intre în vigoare la o săptămână de la pronunțare.

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Decizia instanței vizează și viitoarea producție a SUV-ului în Europa. BYD nu va avea voie să fabrice modelul Ti7 în noua sa unitate din Ungaria până la soluționarea litigiului privind proprietatea intelectuală.

Fabrica ar urma să înceapă producția de serie la începutul anului 2027, însă hotărârea judecătorească limitează, deocamdată, posibilitatea asamblării acestui model. În schimb, interdicția nu se extinde asupra filialei BYD din Regatul Unit, deoarece instanța din Haga a stabilit că aceasta nu intră în jurisdicția sa.

Cum a reacționat BYD după decizia instanței

Constructorul chinez a contestat concluziile judecătorilor și a anunțat că va face apel. Reprezentanții companiei susțin că SUV-ul Ti7 a fost proiectat independent și că nu au fost încălcate drepturile de proprietate intelectuală ale Jaguar Land Rover. La rândul său, producătorul britanic a precizat că își va apăra în continuare drepturile asupra designului propriilor vehicule, inclusiv prin acțiuni în justiție.

Hotărârea pronunțată la Haga este una provizorie, astfel că disputa dintre cele două companii nu a fost soluționată definitiv.

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BYD își extinde vânzările în Europa

Procesul intervine într-o perioadă de creștere puternică pentru BYD pe piața europeană. Producătorul chinez, care și-a început extinderea în regiune la sfârșitul anului 2022, a înregistrat vânzări de peste 280.000 de vehicule în primele nouă luni din 2026, potrivit datelor ACEA citate de Reuters.

Volumul reprezintă mai mult decât dublul celui raportat în aceeași perioadă a anului precedent și depășește vânzările unor producători precum Ford, Tesla și Nissan. De cealaltă parte, Defender rămâne unul dintre cele mai importante modele din portofoliul Jaguar Land Rover, cu peste 100.000 de exemplare vândute la nivel mondial în 2025.

Litigiul este unul neobișnuit pentru industria auto, în condițiile în care procesele dintre producătorii europeni și cei chinezi pentru presupusa copiere a designului sunt relativ rare. Mai mult, o interdicție de comercializare impusă înainte de soluționarea definitivă a unui asemenea dosar reprezintă o măsură juridică semnificativă.

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