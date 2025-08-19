La ce preț a fost scoasă la vânzare Cabana Babele. Pe locul ei se poate ridica un hotel de patru stele, pentru care există deja autorizație

Autor: Daniel Groza
Marti, 19 August 2025, ora 12:18
791 citiri
La ce preț a fost scoasă la vânzare Cabana Babele. Pe locul ei se poate ridica un hotel de patru stele, pentru care există deja autorizație
Cabana Babele se vinde FOTO captură Youtube/traseepemunte.ro

Construită în 1937 și situată la 2.206 metri altitudine, cabana aflată lângă faimoasele formațiuni Babele și Sfinxul are 108 locuri de cazare și autorizație pentru modernizare. Agenția imobiliară sugerează că imobilul ar putea fi transformat într-un hotel de 4 stele cu facilități premium.

Una dintre cele mai cunoscute cabane din România, Cabana Babele, a fost scoasă din nou la vânzare pe Imobiliare.ro, de această dată pentru suma de 1,6 milioane de euro.

Situată la câțiva pași de faimoasele formațiuni stâncoase Babele și Sfinxul, construcția reprezintă un punct de reper pentru turiștii care vizitează Munții Bucegi. “Cabana Babele este amplasată în inima Masivului Bucegi, într-o zonă de o frumusețe naturală rară, recunoscută la nivel național și internațional. (…) Accesul este facil atât prin telecabina din Bușteni, care oferă o experiență spectaculoasă de călătorie, cât și rutier, pe traseul Transbucegi, ceea ce garantează un flux constant de vizitatori în toate anotimpurile”, se explică în anunțul de vânzare.

Potrivit agenției care intermediază tranzacția, există deja o autorizație pentru modernizarea construcției, iar terenul aferent permite reconfigurări și optimizări ale funcționalităților. Reprezentanții Top Estate Team susțin că imobilul ar putea fi transformat într-un hotel de 4 stele, cu restaurant panoramic, spa și wellness.

Cabana, aflată la altitudinea de 2.206 metri, a fost construită în 1937 după planurile arhitectului Octav Doicescu și oferă în prezent 108 locuri de cazare în camere cu 2 până la 12 paturi.

Nu este prima dată când proprietatea este scoasă pe piață: în 2022, aceasta era listată la prețul de 1,15 milioane de euro.

