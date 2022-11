Cum poate exploda geamul de la cabina de duș: "Am avut răni destul de urâte, chiar dacă este sticlă securizată"

Mulți dintre românii care se mută în apartamente noi sau le renovează pe cele în care locuiesc deja renunță la cada din baie și montează în locul ei cabine de duș. Acestea ocupă mai puțin spațiu, iar unii le consideră mai estetice.

Cabinele de duș care sunt din sticlă pot fi expuse uneori la riscul de a se sparge.

Este situația relatată de o româncă pe Facebook. Aceasta a explicat cum s-a petrecut accidentul și vrea să se asigure că nu se va repeta.

"În dimineața aceasta a "explodat" sticla de la duș pe una din laterale. Nu era nimeni în baie, din fericire, nu fusese lovită anterior și nu știu de ce s-a întâmplat asta. Chiuveta a fost victima unei bucăți sărite din sticlă.

Întrebarea și grija mea este dacă o să se întâmple și cu restul sticlei, având în vedere că cea rămasă e atât de aproape de vasul de toaletă și am copii mici.", a scris femeia pe grupul Idei amenajări, de pe Facebook.

Accidente similare

În comentarii, mai multe persoane relatează accidente asemănătoare.

"Eu am pățit așa ceva când spălăm geamul de la dus."

"Și la mine s-a spart singură, dar din nefericire, noi eram în baie. Am avut răni destul de urâte, chiar dacă este sticlă securizată!"

"Și noi am pățit la fel. Și eu am fost șocată când s-a întâmplat. Noroc că nu a fost nimeni în baie!"

"La fel am pățit și eu. Mi s-a spart geamul de la duș de nou, încă de la montare. O ploaie de sticlă a căzut peste mine și omul care monta ușa. Am fost rănită la mâini. Am așteptat aproape 2 luni să-mi aducă pe comandă alt geam de sticlă securizată."

"Eu am pățit asta! Prima dată o ușă, iar la câteva luni s-a spart și a doua. Mai bine o dați jos din timp…Nu știu dacă este de la soluția anticalcar, baia unde a fost asamblată cabina de dus este nefolosită."

"Am pățit la fel. Diferența e că eu mă aflam în dus. Pur și simplu s-a spart fără să o ating."

"Și la mine s-a spart sticla de la duș la jumătate de an de la instalare. Soțul a avut tăieturi urâte atunci."

"Și la mine s-a spart una eu făceam baie, cealaltă parte stă și acum bine."

"Și eu am pățit același lucru după 3 ani de la montare. Tot din fericire nu era nimeni în baie! În miez de noapte am auzit o bubuitură puternică, am verificat toată casa și nu am găsit nimic. După 2-3 zile când am intrat în baia respectivă mi-am dat seama unde avusese loc bubuitura. Am înlocuit numai partea dreapta a sticlei, dar după mult timp când am găsit o cabină de duș la fel cu a mea și au fost de-acord să o descompleteze."

"Taie destul de urât și adânc...am rămas cu cicatrici la braț...nu doresc nimănui să fie în preajmă când se sparge, e o ploaie de cioburi."

Care ar fi cauzele

"Montaj incorect. A fost tensionată doar în anumite puncte și asta a dus la spargerea ei. Ceva asemănător am pățit la termopane dar cei care mi-au pus ferestrele nu știau nici atât că sticla crapă din senin dacă nu o echilibrezi și o tensionezi prea tare.

Îmi pare rău pentru eveniment. Poate puteți să recuperați din pagube la firma care a montat sau la furnizorul de cabină."

"Sticla nu s-a spart nici din cauza soluțiilor de șters, nici din cauza temperaturilor, nici din cauza calității sticlei (spre surprinderea multora în România se face sticlă de calitate superioară, deși la așa ceva nu are legătură cu sticla). Sticla s-a spart din cauza unei tensiuni datorate sau montajului greșit sau a unei lovituri anterioare care a cauzat o tensiune punctuală, care s-a descărcat ulterior.

În majoritatea cazurilor chiar utilizatorii sunt de vină, lovind sticla sau sprijinindu-se de ea, nu se sparge pe loc și ulterior. Am mai văzut că multă lume indică montajul sticlei cu folie, este un alt lucru greșit. Sticla securizată este de 5-6 ori mai rezistență decât cea normală sau cea cu folie (laminată simplă), dacă vreți siguranță atunci se poate face sticlă securizată și laminată, care evident costă mai mult. Dar e și asta sticlă și dacă se lovește în cant mai ales atunci se sparge și asta (se sparge dar rămâne lipită de folie, nu se desprind cioburi)."

"Dacă e tensionată sticla, chiar dacă rezistă o vreme, în timp cedează și mai ales în baie, unde schimbul de temperatură e mai mare. Și la parbrize se întâmplă asta dacă nu e montată bine, aici dacă suporții nu păstrează aliniamentul natural al sticlei în timp din cauză că e securizată se sparge."

"Se sparge atunci când nu este montată perfect, adică să fie așezată perfect și partea jos și partea de la perete, dacă stă doar pe un colț al sticlei ea în timp cedează și se sparge, sau se poate infolia și atunci chiar dacă se sparge rămâne doar fisurată dar nu se împrăștie deloc. Sau dacă doar un pic are vreo mică fisură undeva la una din margini, din cauza tensiunii, greutății sau a căldurii se sparge."

"Eu am pățit-o cu o ușă de sticlă, am urcat-o de la subsol la etajul 1, schimbul de temperatura a făcut-o să imi explodeze în mână, am și acum cicatrici. Așa se întâmplă și în baie, faci dus și deschizi după fereastra. Șocul termic le face să explodeze, așa e sticla."

Cum pot fi evitate astfel de accidente

"Ca să evităm astfel de accidente, noi am pus polipropilenă liniară transparentă. Arată ca sticla, însă nu există riscul acesta de spargere."

"Vă zic eu secretul, soluția anticalcar folosită intră în sticlă, am lucrat la un hotel și ștergeam cu soluție tot la rînd, străluceau și mesele cu sticlă mată de pe balcon și cabina de duș, iar în timp s-au spart 2 cabine și 3 mese.

Trăgând atenția clienților să nu trântească ceva pe masă că se sparge ușor, un client mi-a zis că de la soluție se sparg și să folosesc doar clor și oțet."

"Ca și măsură de siguranță se poate pune folie pe exterior."

"Procesul de securizare a geamurilor este pentru a ne proteja în cazul în care o sticlă netratată termic (securizată) se va sparge să nu ne provoace răni serioase.

Ele de obicei sunt foarte rezistente la loviri, dar foarte sensibile la atingerea marginilor cu corpuri dure.

Folia nu prea ajută dacă mediul respectiv este umed. O siguranță mai ridicată se poate alege grosimea sticlei de 10 mm, este destul de rezistență."

"Noi la paravanul de la cadă am înlocuit sticla securizată cu plexiglass transparent, se comportă foarte bine."

"Scoateți sticla și puneți din plastic. Cel mai sigur. Mai ales că aveți copii mici. Nu riscați. Nu se merită. Se pot răni inevitabil la ochi dacă se întâmplă iar. Evitați un dezastru."

"Nu mai puneți sticle securizate că nu sunteți la casă de amanet, optați pentru un conex 3.3.1 sau un 4.4.2 opal fezandat și chiar dacă se sparge rămâne în picioare, nu se face cioburi."

