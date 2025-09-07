Asia și Orientul Mijlociu s-au trezit fără internet după ce mai multe cabluri submarine au fost tăiate. Cine ar fi pus la cale lovitura

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 19:07
396 citiri
Asia și Orientul Mijlociu s-au trezit fără internet după ce mai multe cabluri submarine au fost tăiate. Cine ar fi pus la cale lovitura
Incidentul survine pe fondul intensificării tensiunilor în regiune FOTO X/ Remarks

Cabluri submarine din Marea Roșie au fost avariate, provocând întreruperi și încetiniri ale accesului la internet în mai multe țări din Asia și Orientul Mijlociu, au anunțat experți duminică, 7 septembrie, fără ca sursa exactă a incidentului să fie deocamdată clară.

Situația reaprinde îngrijorările privind posibile atacuri asupra infrastructurii de comunicații, în contextul campaniei de presiune a rebelilor Houthi din Yemen asupra Israelului, ca urmare a războiului din Gaza. Rebelii au negat însă în trecut că ar fi vizat aceste linii.

Microsoft a avertizat că utilizatorii din Orientul Mijlociu pot experimenta ”latență crescută” din cauza avariilor la cablurile de fibră optică din Marea Roșie, dar a precizat că traficul de internet care nu trece prin regiune nu este afectat.

NetBlocks, organizație care monitorizează conectivitatea globală, a confirmat ”o serie de întreruperi” care au afectat inclusiv India și Pakistan, atribuindu-le defecțiunilor de pe sistemele SMW4 și IMEWE, în apropiere de Jeddah, Arabia Saudită.

În Emiratele Arabe Unite, utilizatorii rețelelor Du și Etisalat s-au plâns de viteze reduse la internet, în timp ce autoritățile saudite și emirateze nu au comentat incidentul.

Experții spun că avariile pot fi cauzate accidental de ancorele navelor, dar nu exclud nici atacuri deliberate. Reparațiile pot dura săptămâni, fiind necesară localizarea exactă a cablurilor afectate și trimiterea echipamentelor specializate.

Incidentul survine pe fondul intensificării tensiunilor în regiune: rebelii Houthi, sprijiniți de Iran, au atacat peste 100 de nave comerciale din noiembrie 2023 până la sfârșitul lui 2024, iar războiul dintre Israel și Hamas continuă, cu posibile negocieri de încetare a focului aflate încă în suspans.

