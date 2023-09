"Mută maimuța mai încolo!" Probleme rasiste pentru Cabral, poreclit Congo

Cabral, unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori tv din România, și-a deschis sufletul la emisiunea Prietenii lui Ovidiu, de pe canalul de YouTube, al Gazetei Sporturilor.

El a dezvăluit ce probleme a avut în copilărie, precizând că acestea nu l-au afectat pe termen lung.

„În perioada respectivă nu exista nici un fel de educaţie în direcţia asta. Aşa că nu mă pot supăra. Nu am reţinut nici ranchiună, nici supărare. Dar, da, am suportat multe răutăţi.

La un moment dat, cineva de la şcoala i-a spus mamei să mute maimuţa de acolo. Aşa îmi spuneau: Congo, Maimuţă.

Am prieteni mulatri care au fost afectaţi şi nu au ştiut cum să se apere. Eu am depăşit momentele acelea. Dacă laşi lucrurile să te afecteze şi după aceea e eşecul tău”, a spus Cabral, conform paginademedia.ro.

Cabral a vorbit deschis şi despre tatăl biologic, care l-a abandonat la doar câteva zile după naştere.

„Tata (Alexandre Ibacka Dzabana, n.r.) a venit la studii în România, prin 70, şi mama, din Buzău, fată de preot, s-a îndrăgostit de el. Este un bărbat de origine congoleză, care a absolvit Facultatea de Medicină la Bucureşti. După ce m-am născut, el a plecat după pâine şi la coadă a rămas”, a mai spus el pentru sursa citată.

Cabral a dezvăluit şi că tatăl său biologic nu i-a ajutat pe el şi pe mama sa cu pensie alimentară. În schimb l-a recunoscut oficial, aşa că îi poartă numele şi ăn acte. Educaţia însă a venit din partea tatălui adoptiv.

„L-am mai văzut (prima oară, n.r.) atunci când aveam 13 ani şi a vrut să mă ia în Africa. Apoi am mai vorbit o dată la telefon, atunci când aveam 26 de ani şi ne-am mai văzut când aveam 32 de ani, la insistenţele soţiei mele, Andreea. Ultima dată am vorbit cam acum cinci-şase ani. El mai are încă şase copii. Aşa e tradiţia acolo. Şeful familiei e fratele cel mai mare sau cel care are cei mai mulţi copii, nepoţi şi strănepoţi”.