Anunțul misterios făcut de Cabral pe site-ul personal: "Eu o să mă opresc puțin, așa"

Cabral a postat un articol pe site-ul personal, cu un ton diferit față de cele care l-au consacrat.

Pe un ton destul de grav, vedeta TV îi anunță pe cei care-l urmăresc că are nevoie de o pauză.

Vedeta TV nu a exprimat clar la ce se referă pauza, însă a explicat că a obosit și că are nevoie să petreacă timp alături de familie și de copii.

Anunțul lui Cabral

"Nu că mă opresc, nu că mă las.

Nu că-mi place sau că nu-mi mai place.

Nu că nu mai am chef.

Dar am obosit.

Știu că sună a răsfăț… am obosit ăsta.

Poate e, nu știu.

Ce știu sigur este că am stat de vorbă cu mine toată viața… așa am reușit să fiu mai bun azi decât ieri, așa am putut să mă depășesc, așa m-am convins să nu mă opresc și să trag mai departe, să zâmbesc, să-mi îmbrățișez oamenii."

"Am nevoie de timp"

Și tot așa am ajuns la concluzia că acum am nevoie de timp.

De mine.

De mine cu copiii mei.

De mine cu toți ai mei.

Am nevoie să apuc să mă odihnesc. Să mă plictisesc. Să știu ce înseamnă să-mi trag sufletul."

Cabral a menționat că nu știe deocamdată cât va dura pauza anunțată.

"Am calendarul înroșit tot, sunt toate aliniate atât de strâns, bine grupate între ele de juri că-s cărămizi, nu ore, zile și ani din viața unui om.

Am obosit.

O să mă opresc. Puțin… puțin mai mult. Nu știu…

Și să nu înțelegi că mă vait. Neah, nu-i cazul.

Dar mă opresc acum tocmai ca să n-ajung să mă vait."

"Am 25 de ani pe post"

"Muncesc de la 17 ani neîntrerupt. Într-un ritm de om nebun.

În meseria mea am 25 de ani pe post. Cu pauze minime, cu două sau chiar trei proiecte în difuzare în același timp, ba chiar și cu emisiuni diferite difuzate simultan pe trei posturi diferite.

Am încercat în fiecare minut să învăț, să fiu mai bun, să respect, să fac bine.

Nu știu cat am reușit, dar știu că am încercat.

Acum… nu-și închipuie nimeni că se va opri din învârtit bolovanul ăsta pe care trăim pentru că pun eu cracu’n frână.

Nu va dispărea gravitația și nici nu se vor opri iepurii din făcut dragoste.

Toate merg mai departe bine-mersi.

Eu… o să fiu p-aci, la sud de București, cu copiii mei, cu Andreea, cu Artemis, cu ai mei, cu toți ai mei.

Și sper să fim bine", a scris Cabral în încheiere pe blogul personal.

"Să nu ne lași mult fără tine"

În comentarii, cei mai mulți îi înțeleg decizia, dar speră să nu lipsească mult.

"Este important să hotărăști tu ce e bine pentru viața ta și mai ales pentru familia ta dar te rugăm totuși să nu ne lași mult fără tine. Erai în cele mai multe zile ora exactă pentru noi așa că vrem să fii peste nu mult timp ceasul care ne vestește ora exactă. Să fii bine, să fiți cu toții sănătoși și sperăm după începutul Noului An să ne revedem cu același zâmbet pe chip și bună dispoziție!!! Te iubim!"

"Mie nu mi se pare deloc că te alinți, dimpotrivă.

Eu, de felul meu, plâng și la desene animate, așa toantă sunt, iar când am citit rândurile-astea, imediat m-am gândit că ai tu ceva pe suflețel.

Da, cu toții avem nevoie și chiar este indicat ca, la un moment dat, să călcăm frâna și să ne odihnim lângă cei dragi. Numai în preajma lor ne încărcăm bateriile, doar ei sunt adăpostul nostru.

Stai cuminte lângă ai tăi, bucură-te de timp împreună cu ei, că și noi facem la fel și, când vei vrea să comunici cu gașca de zdruncinați care suntem, noi vom răspunde la apel (știi că nouă nu ne trebuie mult. Sănătate și bucurie!"

"Ma bucur pentru tine, îmi pare rau pentru noi. Ai fost și ești un sprijin și un imbold pentru a merge zilnic."

"Felicitări pt că ai puterea să zici PAUZĂ (sper totuși că nu va fi STOP) ritmului nebun în care trăiai (trăiați).Să te bucuri de fiecare clipă petrecută cu cei dragi, să creați mai multe amintiri care să va aducă zâmbetul pe buze când le veți povești nepoților.

Ai tăi sunt binecuvântați că te au și tu ești binecuvântat că îi ai.Să va fie bine împreună, cât mai mult timp de acum încolo!"

"Tu hotărăști ce e mai bine pentru ține. Dar mai râdeam și noi. Mulțumim pt că ne faci zilele mai frumoase. Abia aștept să postezi și abia aștept emisiunea. De multe ori mai pun și mâncare pe lângă mine pentru că e riscant când vorbești de mâncare. Te iubim foarte mult! Ești în sufletul nostru, OM BUN!"

"Tu știi ce e mai bine pentru tine... eu îți voi simți lipsa, om bun!! Om care să emane atâta energie pozitivă, chiar și din emisiune sau pagina personala, mai rar întâlnești, dar tu știi mai bine, repet!! Sănătate muuultaaaa, alături de cei dragi ție... și dacă îmi permiți, îți mulțumesc și te îmbrățișez cu sufletul!"

