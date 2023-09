"Șapte ani mi-au ajuns! Gata!" Marea schimbare anunțată de Cabral, una dintre vedetele Pro TV

Emisiunea „Ce spun românii?” este istorie pentru Cabral Ibacka. După șapte ani, vedeta Pro TV țintește cucerirea segmentului prime-time, cu „Săriți de pe fix!”, noul proiect de televiziune, un format amuzant, bazat pe improvizație și provocări atribuite starurilor invitate.

"Intrăm cu Săriți de pe fix!, un proiect nou, un proiect în care eu sunt cel mai puțin talentat. Bine, asta nu e greu. Vorbesc cel mai puțin din toată emisiunea și asta chiar e greu.

Dar am alături niște oameni atât de mișto, talentați, frumoși, foarte buni la improvizație și în același timp dispuși să se arunce, să improvizeze, să se joace, încât s-ar putea ca cei de acasă să aprecieze nebunia asta și să se bucure", a declarat el pentru cancan.ro.

Referitor la emisiunea „Ce spun românii?”, aceasta a intrat în pauză. "Să sperăm cât mai lungă, de vreo 10 ani. Lasă-mă-n pace, sunt șapte ani, lipiți, non-stop, gata, pauză! În 25 de ani de carieră am fost asociat, pe rând, cu fiecare emisiune pe care am făcut-o. Acum, 7 ani am făcut asta. Ajunge, pauză, se termină tot ce-i frumos!", a mai dezvăluit el.

Prima ediție a show-ului Săriți de pe fix! va fi la PRO TV și VOYO pe 14 septembrie, de la ora 21.30.

Ads