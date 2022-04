Cel puţin 20 de cadavre ale unor bărbaţi în civil au fost găsite pe o stradă din Bucea, oraş din nord-vestul Kievului care a fost eliberat de soldaţii ucraineni.

Unul dintre bărbaţi avea mâinile legate, conform AFP.

Cadavrele erau împrăştiate pe o distanţă de câteva sute de metri.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

16 trupuri neînsufleţite se aflau pe trotuar sau pe marginea trotuarului. Trei erau în mijlocul şoselei, iar altul într-o curte.

Fresh footage from #Bucha. it was recaptured by the AF of #Ukraine yesterday. pic.twitter.com/JbPQa8MGgn