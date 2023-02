Luptele extrem de dure continuă în zona orașului ucrainean Bahmut, acolo unde soldații celor două armate se află, de multe ori, la distanță de câțiva metri în tranșee.

Rusia încearcă să promoveze informația neconfirmată din surse credibile că ar fi reușit avansuri teritoriale în ultimele zile și că ar fi ocupat "poziții-cheie" în zona orașului Bahmut.

Un blogger militar ucrainean a publicat imagini cu mai multe cadavre ale unor soldați ruși împrăștiate pe o uliță.

"Periferia Bahmutului. Rușii au reușit o străpungere și au ocupat poziții-cheie" este mesajul ironic care însoțește imaginile lugubre.

Pierderile umane ale armatei ruse în Ucraina sunt în continuare extrem de ridicate. Bilanțurile prezentate de Ucraina pentru ziua de 31 ianuarie arată că 850 de soldați ruși au murit în 24 de ore în luptele de pe front.

@GeoConfirmed Strikes on RU soldiers on the outskirts of Bakhmut, oblast Donetsk. Hits around 48.598685, 38.025080 pic.twitter.com/tR6YhD1xKy