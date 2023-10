Descoperire macabră la o casă mortuară aproape în faliment: 189 de cadavre în descompunere cu un "miros dezgustător" VIDEO

Cel puţin 189 de cadavre au fost găsite, în urmă cu două săptămâni, în stare de descompunere şi depozitate necorespunzător la o casă funerară din Colorado, Statele Unite.

Rămăşiţele au fost găsite de autorităţile care au răspuns la o sesizare privind un "miros dezgustător" în interiorul unei clădiri decrepite de la casa funerară Return to Nature Funeral Home din orăşelul Penrose, situat la aproximativ 160 de kilometri sud de Denver.

Toate rămăşiţele au fost îndepărtate de la faţa locului începând cu data de 13 octombrie, dar oficialii au declarat că numărul acestora s-ar putea schimba din nou pe măsură ce procesul de identificare continuă.

Numărătoarea actualizată vine în contextul în care familiile care au făcut afaceri cu casa funerară devin din ce în ce mai îngrijorate de ceea ce s-a întâmplat cu cei dragi decedaţi. Oficialii locali au declarat că vor începe să notifice membrii familiilor în zilele următoare, pe măsură ce rămăşiţele sunt identificate.

Nu există un calendar pentru finalizarea activităţii, care a început săptămâna trecută cu ajutorul unei echipe FBI care este trimisă la evenimente cu victime în masă, cum ar fi accidentele de avion.

Medicul legist din comitatul Fremont, Randy Keller, a declarat că a dorit să ofere informaţii exacte familiilor "pentru a preveni alte victimizări în timp ce acestea continuă să jelească".

Oficialii nu au dezvăluit mai multe detalii despre ceea ce s-a găsit în interiorul casei funerare, dar şeriful din Fremont, Allen Cooper, a descris scena ca fiind îngrozitoare.

Autorităţile au intrat în clădirea neglijată a casei funerare cu un mandat de percheziţie pe 4 octombrie şi au găsit cadavrele în descompunere. Vecinii au declarat că observaseră mirosul de câteva zile.

Proprietarii casei funerare Return to Nature Funeral Home nu au plătit impozitele în ultimele luni, au fost evacuaţi de pe una dintre proprietăţile lor şi au fost daţi în judecată pentru facturi neplătite de către un crematoriu care a renunţat să mai facă afaceri cu ei în urmă cu aproape un an, potrivit documentelor publice şi interviurilor cu persoane care au lucrat cu ei.

La o zi după ce a fost raportat mirosul, directorul biroului de stat pentru înregistrarea caselor funerare şi a crematoriilor a vorbit la telefon cu proprietarul Jon Hallford. Acesta a încercat să ascundă depozitarea necorespunzătoare a cadavrelor în Penrose, a recunoscut că avea o "problemă" la locul respectiv şi a susţinut că practica taxidermia acolo.

În zilele de după descoperire, reprezentanţii forţelor de ordine au declarat că proprietarii au cooperat în timp ce anchetatorii încercau să determine orice faptă penală.

Compania, care oferea incinerări şi înmormântări "verzi", fără lichide de îmbălsămare, a continuat să facă afaceri în timp ce problemele sale financiare şi juridice creşteau. Înmormântările ecologice sunt legale în Colorado, dar orice cadavru care nu este îngropat în 24 de ore trebuie să fie refrigerat în mod corespunzător.

Până săptămâna trecută, peste 120 de familii îngrijorate că rudele lor s-ar putea afla printre rămăşiţe au contactat forţele de ordine în legătură cu acest caz. Identificarea rămăşiţelor găsite ar putea dura săptămâni întregi şi ar putea necesita luarea amprentelor, găsirea de fişe medicale sau dentare şi efectuarea de teste ADN.

Autorităţile au găsit cadavrele în interiorul unei clădiri de 230 de metri pătraţi cu aspectul şi dimensiunile unei case standard cu un etaj.

Colorado are una dintre cele mai slabe supravegheri ale caselor funerare din ţară, fără inspecţii de rutină sau cerinţe de calificare pentru operatorii de pompe funebre.

Nu există niciun indiciu că autorităţile de reglementare ale statului au vizitat locul sau l-au contactat pe Hallford până la mai bine de 10 luni după ce înregistrarea casei funerare Penrose a expirat. Anul trecut, legislatorii statului au acordat autorităţilor de reglementare autoritatea de a inspecta casele funerare fără consimţământul proprietarilor, dar nu au fost prevăzuţi bani suplimentari pentru inspecţii sporite.

