12 persoane au fost găsite moarte într-un restaurant dintr-o stațiune de schi din Georgia. Ce au descoperit polițiștii VIDEO

Douăsprezece persoane au fost găsite moarte - aparent intoxicate cu monoxid de carbon - în spaţiul de dormit al unui restaurant, într-o staţiune de schi, în Georgia, anunţă luni, 16 decembrie, poliţia, relatează AFP.

Poliția mai spune că nu au fost descoperite urme de violenţă pe corpurile victimelor.

”Examenele preliminare nu indică vreo urmă de violenţă pe corpurile” victimelor - 11 de naţionalitate străină şi una de naţionalitate georgiană - care au fost găsite ”în spaţiul de dormit, la al doilea etaj al unui restaurant indian, la Gudauri”, o staţiune în nordul Georgiei, anunţă poliţia.

❗️🇬🇪 - On Thursday night, 12 bodies were discovered on the second floor of an Indian restaurant in the ski resort of Gudauri, Georgia.

The preliminary cause of deaths was identified as carbon monoxide poisoning, due to the presence of a generator turned on after a power cut at… pic.twitter.com/S9ed0iu7u9