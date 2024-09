Șocant: Cadavrele unor veterani au fost ciopârțite și vândute pe bucăți fără acordul familiilor. "Este ca o gaură în suflet care nu poate fi umplută niciodată"

Hoții de morminte din Texas au preluat cadavre neîngrijite ale veteranilor și au vândut membrele acestora pentru profit, fără a obține consimțământul sau a informa familiile îndurerate.

Victor Carl Honey, un veteran al armatei de 58 de ani, care s-a confruntat cu probleme de sănătate mintală, a decedat în septembrie 2022 din cauza unei insuficiențe cardiace.

Honey a fost printre cele 2.350 de persoane ale căror rămășițe au fost trimise la programul de donare a corpurilor de la Universitatea din North Texas Health Science Center din Fort Worth.

Cu toate acestea, la o lună după moartea sa, medicul legist din comitatul Dallas a considerat corpul lui Honey "nerevendicat", după ce a declarat că telefoanele rudelor au fost deconectate, deși fosta sa soție și cei doi copii adulți locuiau în stat.

Trupul lui Honey a fost ținut într-un congelator înainte de a fi tranșat și expediat pe bucăți în întreaga țară. Trunchiul său a fost vândut unei companii de educație medicală pentru 900 de dolari; piciorul său drept a fost expediat unui producător suedez de dispozitive medicale pentru 341 de dolari; oasele craniului său au fost trimise armatei americane pentru 210 dolari în scopul instruirii militare, scrie Dailymail.com.

În timpul investigației NBC News, s-a dezvăluit, de asemenea, că cadavrul lui Honey nu a fost singurul vândut în scopuri științifice în regiunea Dallas-Fort-Worth; sute de alte cadavre au fost colectate din cămine de bătrâni, spitale și tabere de persoane fără adăpost - și vândute pe piața liberă.

Părți din corpul lui Honey au fost, de asemenea, trimise unor companii medicale, farmaceutice și de biotehnologie, inclusiv Johnson & Johnson, Boston Scientific și Medtronic - utilizate pentru cercetare științifică și testarea de noi produse.

Potrivit raportului, după ce grupurile medicale și alții au terminat de folosit rămășițele corpurilor nerevendicate, acestea au fost incinerate, îngropate sau împrăștiate pe mare - în ciuda faptului că unele familii încă își caută persoanele dragi.

În ultimii cinci ani, programul de donare de cadavre de la Centrul de Științe ale Sănătății a prosperat în cadrul acordului pe care școala l-a avut cu comitatele Dallas și Tarrant, care au preluat gratuit cadavrele nerevendicate.

Din cele 2.350 de cadavre colectate, 830 au fost selectate de centru pentru disecție și pentru a fi studiate. Centrul a cerut 1.400 de dolari pentru corpurile întregi. Capetele costau 649 de dolari, iar trunchiurile 900 de dolari.

Potrivit înregistrărilor financiare obținute de NBC News, acordul părea să fie unul avantajos pentru toate părțile implicate. La nivel național, zeci de mii de cadavre rămân nerevendicate, iar medicii legiști locali trebuie să suporte costurile incinerării sau înmormântării - în cadrul acordului, comitatele Dallas și Tarrant au putut economisi un milion de dolari pe an, conform înregistrărilor financiare.

Centrul de Științe ale Sănătății a beneficiat, de asemenea, de 2,5 milioane de dolari pe an prin închirierea de părți ale corpului către grupuri medicale. La un moment dat, Centrul de Științe ale Sănătății a făcut publice cadavrele "ca fiind de cea mai bună calitate întâlnită oriunde în SUA".

Majoritatea cadavrelor nerevendicate erau bărbați de culoare, bolnavi mintal și fără adăpost, ale căror rude erau greu de contactat sau nu puteau sau nu doreau să plătească pentru incinerare sau înmormântare, a constatat raportul.

Raportul NBC News, compilat pe parcursul a 10 luni, a citat, de asemenea, eșecuri repetate de a contacta membrii familiei înainte de a declara cadavrele nerevendicate.

Potrivit canalului de știri, au fost identificate 12 cazuri în care familia a aflat luni sau ani mai târziu că trupul persoanei iubite a fost pus la dispoziția școlii de medicină - lăsându-i pe mulți traumatizați.

Cinci dintre aceste familii au aflat ce s-a întâmplat cu persoana iubită de la NBC, inclusiv Kimberly Patman, fosta soție a lui Honey. Cei doi aveau împreună doi copii adulți, un fiu, Victor Honey Jr. și o fiică pe nume Victoria. Patman și Honey au fost căsătoriți timp de zece ani. S-au cunoscut pe când amândoi erau în armata Texas Fort Hood. El se pregătea să devină medic, iar ea era înrolată în Air Force. Cuplul s-a despărțit din cauza infidelității lui Honey. Mai târziu, el a fost diagnosticat cu schizofrenie paranoidă, dar a refuzat să-și ia medicamentele și a ajuns să petreacă timp în închisoarea federală pentru furtul unei mașini și jefuirea a trei bănci în trei state diferite.

După ce a fost eliberat, a avut din nou probleme cu legea și mai târziu a rămas fără adăpost, trăind pe străzile din Dallas.

Familia sa a declarat pentru NBC News că l-au vizitat în spital când au aflat de la asistentul său social că rinichii îi cedau. După ce s-a însănătoșit, a refuzat să meargă la un azil de bătrâni și a ieșit singur din spital. La 19 septembrie 2022, a fost găsit semi-conștient într-un scaun cu rotile într-o gară din centrul orașului Dallas și dus la Baylor University Medical Center.

A murit a doua zi. După ce asistentul social al spitalului nu a reușit să îi găsească familia, cadavrul său a fost trimis la medicul legist din comitatul Dallas, dar acesta nu a reușit să găsească rudele. Cazul a fost predat investigatorului zonei care a încercat să obțină informații de la poliție și de la spitale, dar nu a reușit să localizeze rudele. După ce a căutat pe internet, a găsit numerele de telefon ale lui Patman, ale fratelui lui Honey din Ohio, ale mamei sale vitrege și ale răposatului său tată, dar a raportat că acestea erau deconectate.

La 17 octombrie 2022, investigatoarea a scris că cercetările sale au fost finalizate și că nu a fost găsită nicio familie. Biroul medicului legist a considerat că trupul lui Honey nu a fost revendicat. În aceeași zi, Honey a fost livrat la University of North Texas Health Science Center, unde a fost pus într-un congelator, în așteptarea repartizării.

"Nu cred că au încercat să ne găsească", a declarat Patman, afectat de evenimentele care au avut loc. "Asta este o nebunie. Noi suntem aici. Am fost mereu aici. Fiul său are același nume. Cum poate fi nerevendicat?" "Au făcut-o pentru bani", s-a întristat ea. "I-au făcut asta unui veteran militar decorat - ar face-o oricui".

"Este ca o gaură în suflet care nu poate fi umplută niciodată", a spus Brenda Cloud, una dintre surorile lui Honey. Daily Mail a încercat de mai multe ori să ia legătura cu Kimberly Patman, fiul lor Victor Honey Jr. și Brenda Cloud.

Alte două cazuri includ un bărbat al cărui cadavru a fost trimis la Health Science Center fără a fi revendicat, deși familia sa îl căuta activ și a depus un raport de persoană dispărută. Un alt caz a fost cel al unei femei a cărei familie a aflat de moartea sa și de transferul ei la HSC după ce un agent imobiliar a sunat pentru a-i vinde casa.

University of North Texas Health Science Center și-a apărat practicile până vinerea trecută, când a emis o declarație prin care anunța că își suspendă programul de donare de cadavre și că îi concediază pe oficialii care l-au condus. Centrul HSC nu a răspuns la solicitarea de comentarii a DailyMail.com, însă, pe 13 septembrie, a prezentat scuze familiilor afectate. "Am devenit conștienți de problemele din cadrul programului nostru Willed Body și de faptul că au existat eșecuri în gestionarea și supravegherea acestuia. Programul nu a respectat standardele de respect, îngrijire și profesionalism pe care le cerem", au scris ei. "University of North Texas Health Science Center din Fort Worth își prezintă cele mai profunde scuze familiilor care au fost afectate.

Ne angajăm să operăm toate programele cu transparență, integritate și cele mai înalte standarde etice și suntem dedicați menținerii încrederii în instituția noastră. Sperăm că aceste acțiuni pot asigura că studiile noastre educaționale sunt făcute cu toate eforturile de a arăta demnitate, grație și respect".

Președintele Centrului de Științe ale Sănătății, Sylvia Trent-Adams, a anunțat recent, într-un e-mail, decizia de a nu mai accepta cadavre nerevendicate, în urma anchetei NBC News. Trent-Adams a declarat că conducerea nu știa că programul pentru cadavre expedia în mod obișnuit rămășițe nerevendicate - inclusiv cele ale veteranilor militari americani - peste granițele statului.

Judecătorul Tim O'Hare, cel mai înalt oficial ales al comitatului, a declarat că comisarii au fost de acord: "Corpul nimănui nu ar trebui să fie folosit pentru cercetare medicală fără consimțământul său înainte de moarte sau al unei persoane dragi", a declarat el înainte de votul unanim. "Și, cu siguranță, corpul nimănui nu ar trebui să fie vândut în scopuri lucrative, în lipsa unui consimțământ într-un fel sau altul".

