Peste 700 de cadavre au fost descoperite în zonele din regiunea Harkov, regiunea Doneţk şi regiunea Herson, iar 90% dintre victime sunt civili, a declarat procurorul general al Ucrainei, Andrii Kostin, informează ukrinform.net.

„În ultimele două luni, în zonele eliberate din regiunea Harkov, regiunea Herson şi regiunea Doneţk, au fost descoperite peste 700 de cadavre. Aproximativ 90% dintre ei sunt civili”, a spus Kostin.

Kostin a afirmat că în regiunile menţionate au fost găsite peste 20 de locuri, unde cetăţenii ucraineni au fost ţinuţi ilegal captivi şi torturaţi.

Potrivit datelor de la Procuratura Generală ucraineană, cele mai multe crime împotriva civililor şi camerele de tortură au fost înregistrate în regiunea Harkov.

Over the past two months, more than 700 bodies have been found in the de-occupied territories, almost 90% are civilians.

More than 20 places were found in the de-occupied Kharkiv, Kherson regions and Donbass, where Ukrainians were tortured.

📰 Prosecutor General Andrey Kostin pic.twitter.com/R4pKWx8PzR