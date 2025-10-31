Descoperire macabră într-un lan de porumb cuprins de flăcări. Au fost chemați de urgență polițiștii

Autor: Adrian Zia
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 16:56
572 citiri
Descoperire macabră într-un lan de porumb cuprins de flăcări FOTO reperul.ro

Cadavrul carbonizat al unei femei a fost găsit vineri, 31 octombrie, într-un lan de porumb cuprins de flăcări, în localitatea Nărteşti, comuna Gohor, din judeţul Galaţi.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi a fost solicitat, în jurul orei 12:00, prin numărul unic de urgenţă 112, să intervină pentru stingerea incendiului. La faţa locului s-a deplasat o autospecială de stingere cu apă şi spumă din cadrul Detaşamentului de Pompieri Tecuci.

Flăcările au cuprins un lan de porumb, iar în timpul intervenţiei, pompierii au descoperit trupul carbonizat al unei femei în vârstă de aproximativ 70 de ani.

Cauza probabilă a incendiului urmează să fie stabilită de pompieri.

Incendiu mortal într-un apartament din Teleorman. Cauza probabilă – o ţigară uitată aprinsă
Incendiu mortal într-un apartament din Teleorman. Cauza probabilă – o ţigară uitată aprinsă
Pompierii au stabilit cauza probabilă a incendiului de joi din apartamentul din Roşiorii de Vede ca fiind o ţigară nestinsă corespunzător, iar femeia de 68 de ani găsită în locuinţă în...
Incendiu devastator la o hală din Satu Mare. Peste 50 de tone de cereale și utilaje agricole au fost distruse. Cea mai probabilă cauză
Incendiu devastator la o hală din Satu Mare. Peste 50 de tone de cereale și utilaje agricole au fost distruse. Cea mai probabilă cauză
Peste 50 de tone de cereale au fost distruse într-un incendiu care a avut loc miercuri, 29 octombrie, la o hală din judeţul Satu Mare. Intervenția pompierilor a fost complexă, transmite...
#cadavru carbonizat, #femeie moarta, #lan porumb, #incendiu, #Galati , #deces
