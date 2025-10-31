Descoperire macabră într-un lan de porumb cuprins de flăcări. Au fost chemați de urgență polițiștii

Cadavrul carbonizat al unei femei a fost găsit vineri, 31 octombrie, într-un lan de porumb cuprins de flăcări, în localitatea Nărteşti, comuna Gohor, din judeţul Galaţi.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi a fost solicitat, în jurul orei 12:00, prin numărul unic de urgenţă 112, să intervină pentru stingerea incendiului. La faţa locului s-a deplasat o autospecială de stingere cu apă şi spumă din cadrul Detaşamentului de Pompieri Tecuci.

Flăcările au cuprins un lan de porumb, iar în timpul intervenţiei, pompierii au descoperit trupul carbonizat al unei femei în vârstă de aproximativ 70 de ani.

Cauza probabilă a incendiului urmează să fie stabilită de pompieri.

