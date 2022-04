Ciprian Alexandru Faur, bărbatul de 35 de ani din Timișoara, care și-a omorât mama zdrobindu-i capul cu un blat de lemn, a fost condamnat la 16 ani de închisoare cu executare printr-o decizie a Tribunalului Timiș din 7 aprilie 2022.

Fiind cunoscut cu afecțiuni medicale, ”prezentând pericol pentru societate ca urmare a impulsivităţii crescute”, instanța a dispus luarea măsurii obligării la tratament medical într-o clinică de specialitate.

Crima sângeroasă s-a petrecut în dimineața zilei de 8 noiembrie 2021, într-un cartier liniștit din Timișoara, chiar în casa familiei Faur. Alexandru și mama sa aveau un conflict mai vechi, care dura de ani de zile. Tânărului i se reproșa faptul că până la vârsta de 34 de ani nu reușise să-și facă o familie, un cerc de prieteni, o viață socială sau măcar să aibă un loc de muncă stabil, preferând să-și petreacă timpul închis în camera sa. Rudele sale au explicat anchetatorilor că bărbatul nu ieșise afară din casă, nici măcar până la poartă, timp de doi ani, perioadă în care se îngrășase peste măsură și refuza constant să-și caute un serviciu. Abandonase facultatea, iar de fiecare dată când era primit în serviciu nu rezista la program decât câteva luni.

La rândul lui, Alexandru le reproșa părinților că nu i-au asigurat condiții de viață decente și că a fost obligat până la vârsta adolescenței să doarmă în aceeași cameră cu bunica sa. În plus, individul avea dese ori ieșiri extrem de violente, care se finalizau cu distrugerea unor obiecte din casă. Bărbatul chiar acceptase să se interneze într-o clinică de psihiatrie, iar cât a urmat un tratament starea lui de sănătate s-a ameliorat.

În dimineața crimei, Alexandru și mama sa au avut din nou un conflict verbal. Femeia aflase că un supermarket din Timișoara făcea angajări și îi ceruse fiului să meargă să-și depună CV-ul. Deranjat de insistențele mamei, bărbatul a împins-o cu brutalitate apoi a lovit-o în repetate rânduri cu ce i-a venit la mână, mai întâi cu o veioză din sticlă, apoi cu un blat din lemn cu grosimea de 4 centimetri. Loviturile au fost aproape exclusiv în zona capului, astfel că femeia nu a avut nicio șansă. Când a realizat că mama sa nu mai respiră, Alexandru și-a făcut în grabă bagajul, a luat câteva sute de lei, tableta, telefonul și actele, și a plecat de acasă, rătăcind în derivă pe străzi timp de două zile până ce a fost prins de către un echipaj de poliție.

Cadavrul femeii a fost descoperit chiar de către soțul acesteia, când bărbatul s-a întors acasă de la serviciu. Și-a dat seama imediat cine este autorul faptei, suspiciune care s-a confirmat atunci când și-a căutat fiul în cameră fără rezultat. Ulterior și-a rugat șeful să sune la 112 și să ceară ajutor la ambulanță și poliție.

În fața anchetatorilor Alexandru Faur a recunoscut totul, mărturisind că și-a ucis mama doar să nu o mai audă certându-l tot timpul.

„Am început să o lovesc, am luat ce am apucat, am luat un abajur de la o veioză şi i-am dat în cap. Am vrut să nu sufere, să nu rămână cu cine ştie ce, am lovit-o cu un blat circular care era suport pentru ghivece de flori. Am fost furios, m-am descărcat de tot, ca să scap, să nu mă mai ameninţe”, au fost declarațiile bărbatului date în fața anchetatorilor, potrivit reust.ro.

Alexandru Faur a fost arestat preventiv încă din data de 10 octombrie și a rămas în spatele gratiilor până în prezent.

A fost trimis în judecată în data de 27 ianuarie 2022, iar după patru termene de judecată instanța a dat sentința. Criminalul care și-a ucis mama are dreptul legal să atace la instanța superioară decizia Tribunalului Timiș.

