Ai observat această schimbare în aspectul părului? Este foarte grav! Trebuie să mergi urgent la medic

Luni, 18 August 2025, ora 19:20
Ai observat această schimbare în aspectul părului? Este foarte grav! Trebuie să mergi urgent la medic
Ai observat schimbări în aspectul părului? Acestea nu țin doar de produsele pe care le folosești pentru îngrijirea lui, ci pot fi semnul unei probleme medicale care necesită investigații.

O modificare vizibilă a aspectului părului poate indica disfuncții în organism. Căderea părului nu este doar un semn al îmbătrânirii – poate apărea la orice vârstă și ascunde un stil de viață nesănătos, stres sau carențe de vitamine și minerale. Prin urmare, un set complet de analize este esențial pentru a depista eventualele deficiențe.

Dacă observi că părul a devenit mai fragil și lipsit de strălucire, este important să adopți o alimentație sănătoasă. Renunță la alimentele procesate și adaugă în dietă mai multe fructe și legume, pentru a-i oferi organismului nutrienții de care are nevoie.

În plus, căderea părului din zona creștetului capului ar putea indica un nivel prea ridicat de dihidrotestosteron (DHT), în timp ce șuvițele lipsă, apărute neuniform, pot fi efectul tricotilomaniei.

Dihidrotestosteronul (DHT) este un metabolit biologic activ al testosteronului, produs în principal la nivelul prostatei, dar și în testicule, foliculii piloși și glandele suprarenale. DHT este sintetizat din testosteron și are un rol important în căderea părului la persoanele predispuse genetic.

Pe de altă parte, tricotilomania este dorința patologică și obsesivă de a smulge fire de păr din scalp, sprâncene sau alte zone ale corpului, chiar dacă persoana încearcă să se oprească.

