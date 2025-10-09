Un nou tratament cu laser împotriva căderii părului își propune să fie ca mersul la dentist de două ori pe an. Ce este FoLix și cât costă

Transplanturile de păr au explodat în popularitate în ultimii ani — atât de mult încât zborurile care se întorc din Turcia, pline de bărbați cu linii ale părului proaspăt transplantate, au devenit un meme. Iar stigmatul care înconjura odinioară această procedură considerată tabu este tot mai redus.

În august, John Cena a spus că transplantul său de păr „i-a schimbat complet viața”. Deși eficiente, transplanturile sunt totuși intervenții chirurgicale care necesită mii de dolari, concediu de la muncă și o perioadă de recuperare de câteva săptămâni.

Totuși, FoLix, primul laser fracționat de acest tip aprobat de FDA, administrat în cabinet de către un specialist, oferă bărbaților și femeilor o metodă fără operație pentru a combate pierderea părului. Dermatologii spun că noul tratament, care a început să apară în clinici în ultimul an, ar putea schimba regulile jocului pentru pacienții care nu agreează regimurile zilnice cu pastile sau nu doresc o procedură invazivă precum transplantul de păr.

Ce este FoLix?

FoLix este considerat un tratament cu laser fracționat non-invaziv (fără chirurgie!) care stimulează creșterea părului la bărbați și femei prin foliculii existenți.

Laserele nu sunt complet noi în tratarea căderii părului. Dr. Dendy Engelman, dermatolog certificat din New York, care nu oferă FoLix, spune că acesta diferă de alte tratamente precum căștile cu lumină roșie. Diferența este că FoLix creează microcanale în scalp, declanșând un răspuns controlat de vindecare, îmbunătățind circulația și transmițând semnale de creștere foliculilor pentru a stimula regenerarea naturală a părului.

Prin comparație, căștile cu lumină roșie doar stimulează pasiv foliculii, în timp ce FoLix activează răspunsul natural de vindecare al organismului, generând o creștere mai puternică și mai vizibilă a părului, explică Engelman.

Fiecare ședință FoLix durează aproximativ 20–30 de minute, nu necesită anestezie și are timp de recuperare minim sau inexistent. Dr. Marc Avram, dermatolog și specialist în căderea părului din New York, care oferă tratamentul pacienților săi, spune că aceștia se pot întoarce imediat la muncă fără ca cineva să observe ceva.

De asemenea, nu există instrucțiuni speciale de îngrijire post-tratament, cum este cazul altor lasere dermatologice — expunerea la soare este permisă, iar pacienții se pot spăla pe cap în 24 de ore. Tratamentul topic cu minoxidil (folosit frecvent pentru stimularea creșterii părului) poate fi reluat după 24–72 de ore, pentru a amplifica rezultatele.

Ca și alte tratamente pentru păr, FoLix nu este o soluție unică și definitivă. Este nevoie de 3–6 ședințe în primul an (la intervale de câteva săptămâni până la o lună), iar apoi de 1–2 ședințe pe an pentru întreținere. Costul unei ședințe variază între 750 și 1.250 USD, iar clinica lui Avram, de exemplu, percepe 1.000 USD pe ședință.

Cine este un candidat potrivit pentru FoLix?

Atât Engelman, cât și Avram spun că FoLix este cel mai eficient pentru pacienții aflați în stadii timpurii sau moderate ale căderii părului.

„Candidatul ideal este cineva cu foliculi încă existenți, dar care nu funcționează la capacitate maximă”, spune Engelman. „Nu este destinat persoanelor complet chele sau cu cicatrici extinse, deoarece tratamentul se bazează pe reactivarea foliculilor existenți, nu pe înlocuirea lor.”

Pentru a distinge între o cădere reală a părului și o simplă iluzie cauzată de lumină nefavorabilă, Avram spune că semnele clare includ o scădere subtilă a densității, o lărgire a cărării la femei sau o linie frontală mai retrasă la bărbați.

FoLix poate fi, de asemenea, atractiv pentru persoanele care nu doresc să ia medicamente zilnice precum finasterida sau minoxidilul, fie din cauza efectelor secundare, fie din motive de stil de viață. Pentru cei care călătoresc des sau uită să urmeze un tratament zilnic, programul FoLix — de câteva ori pe an — este mai ușor de urmat, asemănător cu vizitele regulate la dentist.

Un alt tratament în cabinet pentru căderea părului este PRP (terapia cu plasmă bogată în trombocite), însă aceasta necesită o recoltare de sânge — spre deosebire de FoLix.

Dezavantaje și alte aspecte

FoLix nu oferă rezultate imediate. Este nevoie de mai multe ședințe și de tratamente de întreținere (1–2 pe an) după primul an.

Deși are puține efecte secundare, pot apărea roșeață, senzație de tensiune sau ușoară sensibilitate a scalpului, toate temporare. Poate apărea și o cădere temporară a firelor de păr după tratament — lucru normal, care apare și la alte terapii precum minoxidilul, PRP sau Rogaine.

Deși nu este ieftin, Engelman spune că FoLix este totuși mai accesibil decât opțiunile chirurgicale.

Concluzia

Înainte de a merge la o clinică pentru a încerca FoLix, este esențial să consulți un medic dermatolog dacă observi că pierzi păr, scrie Business Insider.

„Căderea părului poate avea multe cauze — de exemplu, boli ale pielii. Nu toată lumea care pierde păr are o cauză genetică”, spune Avram. Pentru mulți, pierderea părului este un semn normal al îmbătrânirii, dar pentru alții poate exista o cauză medicală mai complexă. „Ca în orice problemă de sănătate, cu cât este descoperită mai devreme, cu atât șansele de succes ale tratamentului sunt mai mari.”

