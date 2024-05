Spaima trăită în avion de jucătorii unei echipe retrogradate: ”Am crezut că vom muri”

Avionul în care se aflau jucătorii echipei Cadiz, retrogradată în a doua divizie spaniolă, a efectuat o aterizare de urgenţă la Sevilla, după o defecţiune mecanică.

Delegaţia clubului Cadiz trebuia să ajungă în El Salvador, la inaugurarea unui stadion în onoarea lui Jorge Alberto González Barillas, alias Magico Gonzalez, o fostă glorie a clubului între 1982 şi 1984 şi din nou între 1986 şi 1991.

"Delegaţia Cadiz CF a fost nevoită să aterizeze de urgenţă pe aeroportul din Sevilla după o defecţiune mecanică la avionul cu destinaţia El Salvador. Având în vedere circumstanţele şi incapacitatea companiei aeriene de a găsi o soluţie, deplasarea în El Salvador a fost anulată. De acum înainte, vom lucra pentru a ne îndeplini angajamentul faţă de Jorge 'Mágico' González, El Salvador şi poporul salvadorian", a explicat clubul andaluz pe Twitter..

Manuel Vizcaíno, preşedintele clubului, a explicat după aterizarea forţată de la Sevilla că "jucătorii erau în stare de şoc şi era imposibil să le mai spunem să călătorească".

În cadrul unui interviu pentru El Chiringuito, jucătorul Alex Fernandez a recunoscut, de asemenea, că a fost traumatizat: "A fost o sperietură foarte mare, am crezut că vom muri, ne-am revăzut întreaga viaţă", a recunoscut mijlocaşul.

Euro Atlantic Airways Boeing B767-300 aircraft, that was operating a charter flight for Cádiz CF delegation from Jerez De La Frontera (XRY), Spain to El Salvador, suffered a bird strike on one of its engines, and was forced to do an emergency landing in Seville (SVQ)

Aircraft… pic.twitter.com/YIRDeQ6r9D