Cadourile super-ciudate primite de români de la membrii familiei: "Soacră-mea îmi dă haine L-XL, eu port S-M. Ea zice că e mătase, e poliester ordinar"

Mulți români sunt de acum cu gândul la sărbătorile de iarnă. Cei prevăzători au cumpărat deja o parte dintre darurile de Crăciun, alții sunt cu gândul la cadourile inutile pe care le primesc în fiecare an.

Este tema de discuție lansată de o româncă în mediul online, pornind de la exemplul personal. Aceasta a relatat ce cadouri ciudate sau nefolositoare primește de la membrii familiei.

"Pentru că se apropie perioada sărbătorilor, vreau să aud ce cadouri super ciudate ați primit de la membrii familiei de-a lungul timpului (astea mă interesează în mod deosebit, nu neapărat secret santa la birou).

Pentru mine cadourile astea sunt o mare problemă, că mă chinui să le găsesc un loc prin casă, pentru că nu mă lasă sufletul să scap de ele pe loc, dar într-un final ajung ori să fie donate, ori aruncate la gunoi.

Și da, am încercat de multe ori să le zic să nu mai cumpere cadouri, dar nu am cu cine, mereu mă trezesc cu câte o "surpriză".

Eu și soțul meu am primit de-a lungul timpului: o grămadă de pulovere (de bătrâni sau de tocilari, genul ăla, pijamale cu 2 numere mai mari (încep să cred că socrii vor să se asigure că nu mai facem "prostii" niciodată, papuci de casă (din ăia de intri în depresie când îi vezi cum arată), lenjerii de pat de fff proastă calitate (mega aspre, dacă îți miști piciorul îți faci exfoliere), fețe de masă foarte colorate și încărcate (care nu se potrivesc deloc cu ce avem prin apartament), jucării de pluș etc.", a scris aceasta pe Reddit.

"Pijamale și fețe de pernă cu dantelă pentru noaptea nunții. Nu intenționez să mă căsătoresc"

În comentarii, unii au oferit exemple, alții, soluții.

"Eu am barbă de aprox 15 ani, dar am niște rude prin alianța care îmi fac în fiecare an cadou spumă de ras. O fi un mesaj oare?"

"Eu nu pot să cresc barbă și primesc de la părinți after-shave și balsam de barbă."

"Bunica îmi face mereu cadou haine și chiloți de ...mamaie. Când i-am spus că nu îmi place lenjeria de genul mi-a cumpărat chiloți tanga. Uneori îmi cumpără pijamale și fețe de pernă cu dantelă...pentru noaptea nunții. Și mileuri hand-made. Nu intenționez să mă căsătoresc prea curând. Este foarte simpatică, niciodată nu am refuzat nimic deși i-am spus de zeci de ori că am alt stil, că îmi place minimalismul și nu țin obiecte care adună praf. Ultima dată mi-a luat papuci cu urechiușe și căciulă cu moț deși am 30 de ani. E o scumpă."

"Nu este nimic rușinos să îi anunțați ce vreți cadou"

Unii propun soluții practice.

"Pentru a evita situațiile de genul acesta puteți să faceți o listă de lucruri pe care a-ți vrea să le primiți și le comunicați că a-ți aprecia dacă cadourile ar fi din aceea listă. Puneți chestii din mai multe categorii și prețuri pentru aş alege ei ce vor. Sunt părinții voștri, nu este nimic rușinos să îi anunțați ce vreți cadou din moment ce oricum o să primiți ceva. Trebuie să fiți specifici, nu puneți doar că vreți cadou o lumânare, specificați firma și ce arome vă interesează."

Alții preferă surprizele, chiar și neplăcute.

"Așa se strică tot spiritul de a face o surpriză. Pasul următor e să pui bani în plic și să faceți schimb de plicuri. Felicitări, ați fentat sărbătorile."

"Toate kitch-urile care se găsesc. Căni cu tematică, lumânări parfumate toxice, fețe de masă din poliester. Nu folosesc acest gen de decorațiuni și produse. La noi în casă așa ceva nu există. Le sortez și le duc lângă tomberon, aia e. La fel și cu plasticurile ce le aduc pentru fetiță. Cine a crezut că e o idee bună să se fabrice haine de copii din tulle cu sclipici să aibă noroc de ele, eu le arunc direct."

"Destul de multe decorațiuni care se prind în perete. Pereții mei nu se pot găuri fără bormașina d-aia serioasă (nu am) și deci majoritatea sunt în dulapuri sau le am dat înapoi. Nici nu îmi plac decât câteva și nu se potrivesc în apartament ca stil deloc."

"Un ceas care ticăie (și asta ar trebui pus pe perete dar stă pe raft). Eu când merg acasă la ai mei, scot bateriile din toate ceasurile că nu suport zgomotul ăla. Dar ceasul este frumos ca aspect."

"Un bibelou gigantic cu moș crăciun (are vreo 60 cm înălțime). Tot vreau să îl dau cuiva dar nu știu cui. Mi-e aiurea să îl arunc, este bine făcut dar nu îmi trebuie și nu am loc să îl pun."

"Pijamale d-alea de mers la spital. Carte cu poezii moderne. Nici nu am citit-o, ar trebui să o arunc, dar nu știu unde este pusă."

"Soacră-mea îmi da haine L-XL, călduroase. Eu port S-M (ocazional L, în funcție de croială, și nu se aplică în acest caz) și nu sunt friguroasă, chiar deloc.

Ea zice că e mătase, simțurile mele (vizual, tactil) zic că e poliester ordinar. Eticheta confirmă. Cârpele încă ocupă spațiu în dulap."

"M-aș bucura mult mai tare să primesc o ciocolată bună sau o sticlă de vin"

"Nu e vorba de bani că niciodată nu am așteptat să primesc cadouri scumpe, m-aș bucura mult mai tare să primesc o ciocolată bună sau o sticlă de vin, decât o pijama flaușată și cu 2 nr mai mare."

"De la soacră-mea primesc constant lucruri de care nu am nevoie (lucrează în Austria și cumpără toate prostiile, că-s mai ieftine cică). Așa m-am ales cu vreo 7 pături care stau în dulap sau înșirate pe canapea, vreo 15 căni pe care nu le am aproape niciodată curate pentru că le țin pe post de scrumieră după ce termin cafeaua, 20 de farfurii, deși suntem 2 persoane în casă și tot felul de decorațiuni pe care le țin în dulapuri pentru că-s genul minimalist, nu-mi place să am ambientul foarte încărcat vizual. Și lavete. O dată la 2 luni ne aduce câte 3 seturi de lavete."

"Am primit de la o mătușă, pe când aveam 8-9 ani, o cutie de bijuterii absolut grotească cu o pereche de chiloți în acea cutie. A se menționa că acei chiloți erau mărimea ei, au trecut vreo 17 ani de atunci și încă mă bântuie amintirea acelor chiloți într-o cutie de bijuterii."

