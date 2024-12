"Am încetat să ofer cadouri de Crăciun familiei și prietenilor mei". Cum a ajuns un bărbat să ia această decizie: "Am simțit o ușurare profundă"

Cadouri de Crăciun așezate sub brad FOTO Pixabay

În fiecare an, oamenii cheltuiesc sume considerabile pe cadourile de Crăciun, adesea influențați de presiuni sociale, publicitate și de dorința de a impresiona sau de a face pe plac celor dragi.

Adesea, această tendință duce la datorii și la un accent exagerat pe valoarea materială a cadourilor, în loc de semnificația timpului petrecut cu familia. Pe măsură ce oamenii devin mai conștienți de impactul financiar, unii aleg să limiteze aceste cheltuieli, concentrându-se pe cadouri simbolice sau experiențe.

Un bărbat a relatat într-un articol publicat de Business Insider de ce a renunțat la acest obicei.

"Am încetat să ofer cadouri de Crăciun familiei și prietenilor mei când eram la facultate"

"În 1995, mi-am dat seama că nu mai puteam oferi cadouri scumpe. Obișnuiam să cumpăr cadouri pentru a-mi impresiona persoanele dragi și primeam, de asemenea, cadouri frumoase. Când eram mai mic, primeam lucruri precum console de jocuri, mănuși de box sau o minge de fotbal. Pe măsură ce am crescut, cadourile obișnuite erau carduri cadou, haine frumoase și chiar un ceas.

Ca student la facultate și fost pușcaș marin, prioritățile mele erau școala și mâncarea. Obiectivul meu după ce am servit în Corpul de Marină era să obțin o diplomă. Nu voiam să particip la jocul „cine a cumpărat cel mai scump cadou”, așa că avea sens să renunț. Reușeam să mă descurc cu slujbe ocazionale. Meditam alți studenți și lucram ca agent de pază. Deși câștigam doar cât să-mi acopăr necesitățile, eram entuziasmat să-mi ating obiectivele de a deveni profesor de engleză și scriitor.

Ads

A cumpăra lucruri extravagante cu prețul de a mă îndatora enorm nu părea atrăgător. Știam că situația mea financiară se schimbase de-a lungul vieții și trebuia să cheltuiesc și să economisesc în consecință."

"Am decis să am o discuție cu prietenii și familia"

Reflectând la munca grea pe care am depus-o, eram extrem de mândru, nu rușinat, de contextul meu financiar. Am decis să am o discuție cu prietenii și familia. Cu o zi înainte de Crăciun, le-am cerut prietenilor și familiei să-și reducă așteptările privind viitoarele cadouri. Le-am vorbit despre situația mea financiară, despre ce îmi puteam permite și despre ce încercam să realizez. Cheltuielile exagerate pentru Crăciun erau excluse. A fi deschis și sincer cu privire la luptele și prioritățile mele a fost în favoarea mea. Nu a fost greu să port această conversație."

Majoritatea au înțeles, iar odată ce m-am confesat, am simțit o ușurare profundă. Acest lucru a rupt imediat constrângerea superficială și inutilă în care mă pusesem pentru a mă conforma normelor. M-am pregătit, de asemenea, să primesc mai puțin decât primisem anterior. Deși unii membri ai familiei continuau să-mi cumpere cadouri costisitoare, alții au redus cheltuielile pe care le făceau pentru mine după această discuție. Eram mulțumit să primesc orice mi-ar fi oferit, chiar dacă uneori nu era nimic. Unii chiar s-au alăturat mie în stabilirea acestei limite pentru ei înșiși."

Ads

"Amintirile contează, nu banii"

"Am început să mă bucur de Crăciun și mai mult, fără să trebuiască să impresionez pe nimeni cu „superputerile” mele de a dărui cadouri. M-am obișnuit să vorbesc deschis și să fiu sincer tot timpul. Când accepți viața în acest fel, multe poveri sunt ridicate.

Chiar și acum, când câștig mai mulți bani, cadourile tot nu mi se par importante. Situația mea financiară s-a îmbunătățit, dar uneori ofer doar un singur cadou de persoană. Mă asigur că este ceva semnificativ și nu doar orice lucru. Odată i-am făcut mamei mele un videoclip plin de dragoste, iar ea încă îl vizionează des. Cu altă ocazie, i-am construit fiicei mele un site web și i-am creat o carte. Personalizarea face o mare diferență.

A te concentra pe a petrece timp de calitate cu cei dragi și a fi prezent în momentele petrecute împreună este singurul lucru care contează pentru mine. Cadourile sunt o componentă a Crăciunului, nu fundația acestuia.

Amintirile contează, nu banii. Mâncare, băuturi, filme vechi și timp de calitate – asta este tot ce îmi doresc de la oricine."

Ads