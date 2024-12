O tânără a apelat la ChatGPT pentru a decide ce cadouri să facă familiei de Crăciun. "Mi-a oferit sugestii la care nu m-aș fi gândit niciodată"

Cadouri de Crăciun așezate sub brad FOTO Pixabay

Găsirea cadoului potrivit pentru cei dragi poate fi o provocare, mai ales când încerci să alegi ceva unic și semnificativ. An de an, ideile originale par să se epuizeze, iar presiunea de a oferi un dar care să reflecte afecțiunea și atenția devine tot mai mare.

O tânără a relatat într-un articol publicat de Business Insider că a apelat la ChatGPT să o ajute să decidă ce să cumpere pentru familia sa de Crăciun.

"Idei la care nu m-aș fi gândit altfel"

"Deși iubesc cumpărăturile de Crăciun și oferirea cadourilor, găsirea unor daruri unice și semnificative pentru familia mea poate fi dificilă, an de an. Hotărâtă să schimb lucrurile, am apelat la ChatGPT pentru a veni cu câteva idei de cadouri pentru ei.

Speranța mea era ca acest serviciu AI să-mi dea idei la care nu m-aș fi gândit altfel, cu sugestii mai creative decât încă o carte de bucate pentru mama sau un tricou cu formații pentru sora mea."

"Am început cu ce era cel mai greu: cadoul pentru tata"

"Am vrut să încep cu tata, deoarece este, de obicei, cea mai dificilă persoană pentru care să cumpăr în familia mea.

Nu este interesat de lucruri materiale, așa că eram curioasă dacă ChatGPT ar putea sugera cadouri practice sau experiențe pe care le-ar aprecia. Iată solicitarea pe care i-am oferit-o lui ChatGPT:

„Te rog să îmi dai recomandări unice pentru un cadou de Crăciun pentru tata, pe baza intereselor sale. Îi place tot ce ține de istoria celui de-Al Doilea Război Mondial, încearcă să învețe spaniola cu Duolingo, revede mereu „Breaking Bad,” ține o dietă keto și îi place să gătească mâncare pentru micul dejun.”

În total, ChatGPT mi-a oferit 19 sugestii — câte trei pentru fiecare dintre cele cinci interese pe care le-am menționat, plus alte idei în categorii de cadouri „trăznite” și personalizate."

"Am fost impresionată de sugestiile pentru tata"

"Printre ideile oferite de ChatGPT au fost o carte personalizată despre istoria celui de-Al Doilea Război Mondial, produse Duolingo, un șorț Los Pollos Hermanos (un restaurant din „Breaking Bad”), un abonament la o cutie cu gustări keto. Am fost impresionată, deoarece toate acestea erau idei la care nu m-aș fi gândit singură.

Totuși, sugestiile mele preferate au fost cele din categoriile „Trăznite și amuzante” și „Personalizate.”

Ideile trăznite includeau un joc de societate tematic despre Al Doilea Război Mondial și un pachet pentru o seară de filme, cu o colecție de filme în limba spaniolă (și gustări pentru a le savura în timp ce vizionăm).

În categoria de cadouri personalizate, ChatGPT mi-a sugerat un coș pentru micul dejun keto, cu bunătăți precum brioșe low-carb și unturi din nuci. Pentru că tata nu este interesat să colecționeze suveniruri, am decis că cea mai bună idee ar fi să combin două sugestii: pachetul pentru seara de filme în spaniolă cu un sortiment de gustări keto.

Cred că ar aprecia experiența de a viziona filme împreună.

De asemenea, mă gândesc să verific câteva site-uri de abonamente pentru cutii cu gustări keto pentru a găsi idei despre ce să includ în coș."

"Pentru mama a fost ceva mai simplu"

"În această perioadă a sărbătorilor, eram puțin mai relaxată în privința cadoului pentru mama, deoarece ea plănuiește să se pensioneze anul viitor și caută mai multe hobby-uri care să o țină ocupată. Totuși, nu aveam ceva concret în minte, iar aici ChatGPT s-a dovedit util.

Iată ce i-am cerut:

„Acum, mă poți ajuta să vin cu idei de cadouri pentru mama, pe baza intereselor sale? Este foarte încântată să meargă pentru prima dată în Islanda anul viitor, încearcă mereu rețete low-carb și low-sugar de pe TikTok, vrea să facă mai multă mișcare (recent a cumpărat un Peloton și un Apple Watch) și, în general, își caută hobby-uri noi pentru pensionare.”

ChatGPT mi-a oferit 22 de sugestii în total — câte patru pentru fiecare dintre cele patru puncte menționate, plus idei în categorii precum cadouri personalizate și pentru relaxare și mindfulness."

"Ideile pentru mama au fost deosebite"

"Printre sugestiile ChatGPT s-au numărat un kit de împachetat pentru Islanda, care include elemente precum un adaptor de călătorie și un ghid de limbă, un biblioraft personalizat cu rețetele preferate de pe TikTok, curele pentru Apple Watch și cursuri de gătit sau cofetărie pentru a se bucura de ele în timpul pensionării.

În comparație cu rezultatele pentru tata, am fost mai puțin impresionată de categoriile suplimentare pentru mama. De exemplu, sub categoria „Ceva personalizat,” ChatGPT a sugerat o hartă islandeză personalizată, un toc pentru fitness-tracker personalizat și tablouri cu citate motivaționale. Mi s-au părut mai puțin practice sau creative.

Totuși, categoria „Relaxare și mindfulness” a avut idei mult mai bune: un abonament pentru relaxare, o pătură terapeutică și un kit de grădinărit cu ierburi aromatice pentru interior. O pătură terapeutică nu este ceva ce și-ar cumpăra singură, dar îmi imaginez că ar folosi-o mult pentru a se relaxa. De asemenea, kitul de grădinărit ar putea deveni un hobby distractiv și i-ar permite să adauge garnituri proaspete la preparatele sale.

Am apreciat și ideea unui biblioraft cu rețetele preferate, deoarece mama urmărește mereu aceleași videoclipuri pentru a-și aminti ingredientele. Scrierea și organizarea rețetelor ar fi un cadou practic și accesibil."

"Pentru sora mea eram deja hotărâtă"

"Îmi doream să-i ofer surorii mele bilete la un concert de Crăciun, dar am vrut să văd și ce idei are ChatGPT. Dacă una dintre ele mi s-ar fi părut specială, aș fi putut să-i ofer un al doilea cadou sau să înlocuiesc biletele.

Iată ce i-am spus:

„Acum mă poți ajuta să vin cu idei de cadouri de Crăciun pentru sora mea, bazate pe interesele și hobby-urile sale? Sora mea iubește tot ce ține de muzică (cântă la cinci instrumente), îi plac jocurile de petrecere unice, locuiește în San Diego, termină facultatea anul viitor, merge în Bali anul viitor și îi place să cumpere produse de brand ale artiștilor ei preferați.”

ChatGPT mi-a oferit 26 de sugestii, cu idei specifice pentru toate cele șase puncte menționate și mai multe pentru o categorie intitulată „Ceva distractiv și personalizat.”"

"Ideile pentru sora mea nu m-au impresionat"

"Deși ChatGPT mi-a oferit cele mai multe idei pentru sora mea, acestea mi s-au părut cele mai puțin interesante. Totuși, acest lucru ar putea fi pentru că aveam deja o idee clară despre ce să-i ofer.

Printre sugestii s-au numărat un toc personalizat pentru instrumente, jocuri de petrecere specifice (pe care le avea deja în mare parte), un ghid pentru Bali, o cutie de amintiri pentru facultate.

Aceste idei mi s-au părut mult mai generice decât cele pentru mama și tata."

"În concluzie, ChatGPT este un punct de pornire util"

"Chiar dacă am fost puțin dezamăgită de sugestiile pentru sora mea, voi folosi cu siguranță câteva idei pentru părinții mei. Deși instrumentul AI nu are întotdeauna răspunsuri perfecte pentru cadouri uimitoare și personalizate, cred că este un punct de pornire util.

Pe baza acestui succes, plănuiesc să revin pe platformă pentru a cere sugestii pentru alte sărbători și aniversări viitoare", a concluzionat tânăra în articolul publicat de Business Insider.

