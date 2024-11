Obiceiul părinților de a strânge bani pentru cadourile învățătoarelor și profesorilor este deja unul obișnuit, mai ales în perioada sărbătorilor sau la final de an școlar. Mulți părinți consideră că astfel își arată aprecierea față de eforturile cadrelor didactice.

Totuși, acest obicei devine uneori controversat, mai ales atunci când contribuțiile financiare devin obligatorii sau sunt percepute ca o formă de presiune.

În unele cazuri, părinții refuză să contribuie sau se plâng pe rețelele de socializare. Unii amenință cu reclamații. Este situația unei mame care spune că ar fi strâns probe și caută un avocat pentru a afla dacă poate face o plângere la DNA, după cum a scris pe Facebook.

"Educația nu se cumpără cu bani"

"Președinta comitetului de părinți împreună cu membrele au creat un grup de WhatsApp pentru strângere de bani în vederea cumpărării unui cadou de Crăciun pentru doamna învățătoare și celelalte cadre didactice, vorbim de clasa 0. Vă rog să îmi răspundă un avocat dacă pot să fac plângere la DNA, (am conversațiile și filmări), deoarece m-am săturat de atâtea strângeri de bani, educația nu se cumpără cu bani. Vă mulțumesc!", a scris aceasta pe Avocatul online.

Ads

"Ce m-a indignat cel mai tare este faptul că "mămicile cu dare de mână" nu doresc să ofere un cadou simbolic, noi fiind abia în clasa pregătitoare și strângându-se momentan bani pentru cadou de Crăciun. Mai urmează cadou de 8 martie, de Paști, ziua doamnei de naștere, de onomastică, etc, și astea până în clasa a IV-a, iar apoi o luăm de la cap.

Cadoul pentru doamna poate consta în "bani în plic, fiindcă mămicile știu că primește bani în plic", un obiect de aur sau poate un voucher să își cumpere ceva prin casă."

"Nu mai aruncați cu vorbe inutile, nu era vorba de o floare, o ciocolată, un pachet de cafea. ", a precizat femeia, ca replică pentru cei care apără obiceiul.

"Aici vorbim de lucruri materiale de valoare mare pe care doamna nu ar trebui să le accepte, iar părinții (mai ales membrii din comitet), să nu le mai ofere, vorbim de câteva sute de lei."

"Mita, pardon "cadoul" va fi oferit cu un bilet cu numele copiilor ai căror părinți au contribuit. Chiar îmi doresc să se oprească aceste tradiții, nu este normal, eu nu vreau că al meu copil să trăiască cu impresia că banii pot cumpăra orice!", a adăugat femeia într-un comentariu.

Ads

"Mi se pare penibil să ajungi atât de departe"

Postarea sa a strâns peste 700 de comentarii cu păreri contradictorii.

Nu sunt puțini cei care o condamnă pentru intenție.

"Avem și noi în clasă mahala de astea ca tine și nu le-am cerut niciodată nimic, la activități de genul participă doar cine dorește și atenția respectivă care este în 100% din cazuri doar un aranjament floral de bun simț este oferit din partea tuturor ...copilul nimănui nu este exclus, chiar dacă mă-sa e dobitoacă."

"Mi se pare penibil să ajungi atât de departe... dacă nu ești de acord sau pur și simplu nu ai bani, poți să refuzi să dai. Punct! O mică atenție s-a dat de când e lumea, și se va da în continuare ...și la școală, și la grădiniță, și la locul de muncă."

Alții se declară uluiți de înverșunarea celor care susțin aceste practici.

"Nu-mi vine să cred cât de mulți sunt de acord cu aceste practici și o critică pe autoarea postării. De aia nu ne mai facem bine. Șpaga este aprobată și aplaudată. Așa pare din comentarii. Mergeți, doamna, la un avocat și vedeți ce puteți face cu adevărat. Succes și felicitări!"

Ads

"Cum o fi să fii o viață pârâcioasă clasei? Mi-e milă de oamenii așa trișți că tine. Nu da bani și vezi-ti de treaba ta, dar tu nu, tu vrei să ieși în față, ca păduchele. Dar așa fac oamenii nefericiți…"

"Mămika asta caută un avocat căruia să-i plătească cel puțin 300 lei pentru consultanță, dar este revoltată pentru că trebuie să plătească 10 de lei pentru o ciocolată unei persoane care îi educă copilul. Incredibil! Nu am cuvinte să calific acest nivel de mediocritate socială."

"Nu școala se cumpără cu bani. Bunul-simț se răsplătește. M-ar îngrozi gândul ca un cadru didactic să se rezume doar la fișa postului. Credeți că apare în fișa postului ștersul vomei de pe haine și din clasă, al nasului, legatul șireturilor, deblocarea fermoarelor, deschisul sticlelor prea strânse, înlocuirea obiectelor uitate acasă (sticle de apă cu pahare, cutia cu mâncare cu mâncarea personală, etc.), repararea penițelor, consolatul plânsului atunci când sunt supărați sau cad, și câte și mai câte. Mi-ar lua o oră bună să tot scriu câte face un cadru didactic și nu apare în fișa postului. Cei 20 - 30 lei/ copil pentru un cadou la comun... e un nimic. Dar dacă nu aveți ce face cu timpul dumneavoastră…"

Ads

"Copilul meu a fost taxat de doamna până am terminat clasa a IV-a"

Un alt părinte a relatat experiența neplăcută pe care a avut-o copilul său pentru că nu a contribuit la cadouri.

"Recomandarea mea este să faceți o plângere la DNA împotriva existenței gestului de respect, dar și a gestului de recunoștință. Aceste gesturi sunt dăunătoare și n-au ce caută într-o societate spălată pe creier."

"Greu, eu m-am opus, iar copilul meu a fost taxat de doamna până am terminat clasa a IV a. Se face o listă de fiecare dată cu numele copiilor care au contribuit la cadou, iar doamna știe și se comportă în consecință, din păcate așa o vor ține până intrați în gimnaziu."

"Cu toate că este interzisă strângerea de bani pentru fondul clasei, fondul școlii și pentru cadouri pentru cadrele didactice, unii părinți se "încăpățânează" să strângă acești bani. Și eu vreau să știu ce este de făcut pentru a stopa odată pentru totdeauna aceste practici."

Ads

"Câți idioți în țara asta, uite ce răspunsuri aici, ferească Dumnezeu, băi oameni buni dați-vă două palme și reveniți înapoi pe pământ, au salarii, dacă nu le convine aă nu mai practice, că și așa la ce silință își dau, mai bine lipsă. NU MAI ÎNCURAJAȚI ASTFEL DE STRÂNGERI DE BANI pentru doamna învățătoare pentru X Y Z am văzut aici că domne doctori, marș mă că ai salariu, sunt copii care au doar un părinte și poate părintele ăla are minim pe economie și mai are și vreo chirie explică tu lui ăla cum să mai dea".

Ads