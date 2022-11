Tradițiile românești readuse la viață prin magazinul de cadouri tradiționale Învie Tradiția

În urmă cu 5 ani a apărut în peisajul românesc un proiect menit să readucă la viață arta populară românească.

Numele proiectului este Învie Tradiția și a supraviețuit etapelor unui startup atât de fragil. Mai ales că vorbim de o piața volatilă, obiectele de artă populară, sunt la mare căutare de cunoscători. Însă când vine vorba de consumatorul de rând, care trebuie să susțină nevoile de zi cu zi, este lesne de înțeles că nu va aloca buget spre această zonă.

Totuși echipa de proiect s-a ținut cu tenacitate de misiunea asumată, aceea de a susține conservarea patrimoniului imaterial al României și a-l oferi și generațiilor viitoare. Astfel, s-au creat noi zone de desfacere pentru meșterii populari. Cu timpul meșterilor populari li s-au adăugat producătorii locali, pentru a întregi sfera de interese a proiectului. Acest lucru a venit oarecum organic, pentru că cele două feluri de produse merg mână în mână. Am aflat mai mult de la reprezentanții proiectului.

Cum a luat naștere proiectul?

Învie Tradiția a început de la ideea de a menține meșteșugul viu și atractiv pentru generațiile noi. Astfel încât ne-am dorit să motivăm copii și nepoții meșterilor populari de a prelua meșteșugul. Este lesne de înțeles că generațiile noi, sub impactul a multi factori nu mai sunt motivate de a prelua meșteșugul părinților și bunicilor. Ei se orientează cu precădere spre domenii economice sau IT, unde câștigul este mult mai mare, iar munca este mai puțină. Dar noi ne-am dorit să demonstrăm că se poate susține un trai decent din realizarea meșteșugului. Sa întărim ideea ca este un lucru foarte rar, iar pierderea lui, sau ruperea lanțului la o generație poate însemnă pierderea lui definitiva.

Am mapat meșterii și meșteșugul, luând țara la pas în lung și în lat și am găsit cei mai faini oameni. Acest lucru a reprezentat un milestone, pentru că dacă nu îi cunoșteam pe acești oameni minunați și nu vedeam cata munca și ce produse, cu adevărat opere de arta, ies din mâinile lor, poate ca nu am fi găsit resortul energetic și de motivație pentru a continua cu marile provocări care au apărut odată cu primii pași în implementarea proiectului.

Următorul pas a fost să gândim un proiect articulat, care sa se poată susține economic și să începem să generăm venituri pentru acești oameni. Am început cu un magazin online, cu aproape 1000 de produse pe următoarele categorii: cadouri tradiționale românești, obiecte din lut și ceramica, obiecte din lemn și împletituri, port popular, produse de arta populara și artizanat, obiecte de decor. Cu timpul s-a adăugat și categoria de mâncare tradițională, sub denumirea generica de bunătăți tradiționale.

Care este forma actuală a proiectului?

În prezent site-ul reunește mai bine de 2000 de produse unice. Am reușit sa validam premisele de la care am plecat. Avem mai multe familii de meșteșugari pentru care generam venituri constante. Însă am pivotat foarte mult sa ajungem în zona aceasta. Dacă la început ne-am concentrat pe parte utilitara, am observat ca zona de cadouri este principala nevoie care generează cu adevărat venituri substanțiale. Nevoia de cadou este foarte intensă, iar cu ceva tradițional nu ai cum sa dai greș. Vorbim de obiecte de arta populara, unice în lume, de o valoare incontestabila. Niște comori ascunse, practic, la care ai acces dacă mergi direct în atelierul meșterului popular sau la târgurile populare. Oamenii vor sa ofere aceste cadouri și le cauta, însă le găsesc destul de greu. Iar faptul ca scopul proiectului nostru este mai mult social, ne motivează sa practicam marje comerciale minime, pentru a susține costurile, dar mai ales pentru a genera volum. De aceea avem și preturi foarte atractive, câteodată chiar mai mici decât cele de la târgurile populare.

Așa am dezvoltat foarte mult zona de cadouri, de la coșurile cadou cu produse tradiționale românești, la cadouri și suveniruri pentru străini, la cadouri autentice pentru diverse ocazii.

Ce obiecte de artă populară găsim la Învie Tradiția?

Arta creării obiectelor din lut și ceramică s-a dezvoltat în strânsă legătură cu uneltele omului și cu modul său de viață. Zonele creative prin excelență sunt cele unde ia naștere ceramica de Corund, ceramica de Horezu, ceramica neagră de Marginea, ceramica de Kuty Botoșani, ceramica Bledea – Baia Mare și ceramica de Sitar – Baia Mare. Obiectele din lut și ceramică sunt prezente într-o mare diversitate: căni pentru apă sau vin, vaze, clopoței, sfeșnice, vase pentru udat plantele, ceasuri de perete, untiere, bomboniere, cruci, vase pentru miere ș.a.m.d. Unele dintre acestea sunt smălțuite, iar altele sunt naturale. Dacă doriți vreodată să vizitați cea mai completă și valoroasă colecție de ceramică din România, care cuprinde peste 4000 de piese, alcătuită din donații și achiziții, vizitați colecția Muzeului de Etnografie Săsească „Emil Sigerus” din Sibiu.

Farfuriile din ceramică sunt adevărate simboluri ale artei olăritului. Dimensiunile acestora variază, fiind întrebuințate atât cu scop decorativ, cât și practic. Unele dintre ele sunt însoțite de mesaje sau de binecuvântări care îl pot apăra pe posesorul acestora de evenimentele nefaste ale vieții – menționăm farfuria din ceramică de Horezu, „Binecuvântarea casei” –, iar altele sunt inscripționate cu mesaje scurte, de milostenie, adresate lui Iisus Hristos. Horezu este un caz aproape singular în cadrul centrelor ceramice românești. Aici, acest meșteșug este practicat ca principală sursă de venit de urmașii familiilor de ceramiști Vicsoreanu, Iorga, Frigura, Mischiu sau Popa. Și astăzi, centrul ceramic de la Horezu continuă să fie un nucleu al creației ceramice românești, iar pe strada Olari, artiștii populari modelează cu aceeași pasiune pe care au avut-o și predecesorii lor.

Pentru iubitorii ceramicii, Galeria de artă populară contemporană de la Horezu găzduiește câteva mii de exponate unicat, preponderent ceramică, din cele mai reprezentative centre de olărit din România.

Unul dintre locurile pline de tradiție, unde se realizează ceramica autentica este Corund, în județul Harghita, Transilvania. Aici, lutul are o calitate foarte bună, fără impurități, fiind adus de lângă pârâul Sacadat. Meșteșugarii folosesc pentru modelare roata de olărit, apoi lasă la uscat timp de câteva zile lutul, înainte de a-l arde în cuptor. Decorarea se face înainte de introducerea în cuptor și sunt folosite pene de gâscă sau un corn de vită sau metalic. Cromatica preponderentă a ceramicii de Corund este albă, maro, albastră (cobalt) sau multicoloră, iar elementele decorative sunt florale și zoomorfe.

O altă ceramică foarte apreciată este ceramica Sitar – Baia Mare, dacă ne gândim la modelele unicat, albastru cobalt, create de Cornel Sitar, unul dintre cei mai mari meșteri populari ai Maramureșului. El a reușit să reintegreze în circuitul valorilor contemporane forme şi motive ale ceramicii de demult. A învățat arta olăritului de la părinții săi, familia având o tradiție de peste 80 de ani în ceramică. De la vârsta de 13 ani, din 1962, a început să folosească roata olarului. Acum, anual, realizează peste 12.000 de piese din ceramică.

Dați-ne câteva exemple de producători locali?

Nu sunt mulți cei care au auzit de miere cu semințe, miere cu goji și aronia, miere de carob și migdale, miere cu miez de nucă sau cu ghimbir. Învie Tradiția vă pune la dispoziție o varietate de produse naturale 100%.

Constantin & The Bees este o afacere de familie, care a luat naștere în anul 2014, când Constantin Anicăi a primit un stup de albine. Deși nu avea experiență în apicultură, astăzi are în grijă 85 de stupi.

Un sortiment dintre cele pe care le produce este mierea cu semințe. Ingredientele acesteia sunt mierea de salcâm, pudra bio de roșcove (carob) și făina de migdale. Pudra de roșcove oferă organismului un aport crescut de calciu și furnizează proteinele necesare organismului. Roșcovele sunt un îndulcitor natural, putând înlocui și cacaoa, fiindcă ele nu conțin cofeină, sodiu, gluten sau tiamină. Pentru cei care caută remedii naturiste, roșcovele au proprietăți antiinflamatorii, antidiabetice, anticanceroase și neuroprotectoare, iar migdalele sunt o sursă excelentă în lupta cu lipsa de concentrare, mai ales în rândul copiilor. Mierea de salcâm are mulți micronutrienți și este o sursă de energie zilnică, ajutând la prevenirea anemiei. Acest sortiment de miere cu semințe poate face parte din ritualul matinal zilnic, fiind ușor de întins pe pâine.

Dacă preferați mierea cu goji și aronia, atunci trebuie să știți care sunt ingredientele: miere de salcâm, fructe de goji uscate și fructe de aronia bio uscate. Goji și aronia conțin betacaroten în cantități impresionante: mai mult decât superalimente precum morcovii și, de asemenea, conțin mai mult fier decât spanacul. Efectele acestui sortiment de miere sunt puternic antioxidante, ea fiind recomandată persoanelor care au un stil de viață activ și energic.

Mierea produsă de Apicultura Regina este crudă, neprocesată termic, nepasteurizată, îmbinând metode apicole moderne și tradiționale. Apicultura Regina, o afacere de familie, vă propune sortimente precum: miere de tei, miere polifloră de fân, miere de rapiță sau miere cu cătină.

Mierea de tei este cel mai dulce sortiment, ea fiind recomandată și datorită proprietăților sale extraordinare, care pot trata dereglări ale sistemului nervos, insomnii, anxietate sau depresie. În componența sa este peroxidul de hidrogen, care are un efect antibacterian, astfel mierea de tei este folosită și în afecțiuni respiratorii și digestive.

Mierea cu miez de nucă este o miere crudă polifloră, care conține 50% miere și 50% miez de nucă măcinat. Este o sursă perfectă de proteine și fibre și este bogată în vitamine, aminoacizi, acizi organici, minerale, enzime și bioflavonoizi. Este recomandată în tratamentul împotriva anemiei și este un remediu împotriva ulcerului gastric. De asemenea, este recomandată celor cu tensiune arterială crescută, celor care vor să-și reducă valorile mari ale colesterolului sau celor care vor să scape de durerile de cap.

Bee Farming este afacerea mică a unui inginer antreprenor din București, care a primit în 2013 o familie de albine. În prezent, afacerea sa pe care o dezvoltă în Vâlcea, în apropiere de Horezu, numără 60 de familii de albine. Mierea produsă de Bee Farming este crudă și este ambalată așa cum a fost extrasă din stup: cu particule de ceară naturală, polen și propolis. Bee Farming produce șase sortimente de miere: de rapiță, salcâm, tei, polifloră, mană și floarea soarelui. Învie Tradiția vă recomandă sortimentul Bee Farming imuno-complex, precum și mierea cu polen.

Tradițional românesc: vinuri, palincă, țuică

Podgoria 7ARTS se află în regiunea vitivinicolă Dealurile Olteniei. Pe o suprafață de 30 de hectare sunt cultivate soiurile albe Fetească Albă, Sauvignon Blanc, Tămâioasă Românească, dar și soiurile roșii Syrah, Fetească Neagră, Merlot și Cabernet Sauvignon. 7ARTS Winery este o afacere de familie, cu o cramă care dăinuie de la începutul secolului al XIX-lea. Învie Tradiția vă pune la dispoziție câteva sortimente 7ARTS, dar și nenumărate alte vinuri ale micilor sau marilor antreprenori.

Printre cele mai cunoscute crame din țară, Crama Averești din satul Averești, județul Vaslui, are o tradiție de aproape 150 de ani. Suprafața viei de astăzi este de 650 de hectare, iar soiurile vechi, specifice zonei, sunt Zghihara de Huşi, Fetească Regală, Busuioacă de Bohotin şi soiuri internaționale precum: Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Aligote, Traminer.

Palinca de Bădicin, cu 42% alcool, obținută din prune, mere, piersici, cireșe sau struguri, este una dintre delicatesele care nu pot lipsi de pe mesele românilor, mai ales în zilele de sărbătoare. Bădăci este un sătuc care are mai puțin de 300 de locuitori, în apropiere de Şimleul Silvaniei, în Sălaj. Unul dintre cei care poartă tradiția mai departe este Valentin Vălcăuan, care a învăţat tehnici de demult de preparare a alcoolului – țuică și palincă.

În comuna Bogați, în județul Argeș, a apărut în anul 2018 o afacere de familie, care în timp a devenit o distilerie tot mai apreciată în rândul cunoscătorilor: Celar de Bogați. Ea îmbină prezentul cu trecutul, iar produsele (țuică 32% vol. alc., țuică 40% vol. alc. și palincă 50% vol. alc.) sunt obținute prin distilarea borhotului de prune învechite în lemn de salcâm, cu o distilare care se realizează într-un cazan tip alambic fabricat din cupru electrolitic de puritate 99,9%. Sunt folosite prunele din livada proprie, care are o suprafață de 3,5 hectare, totul fiind natural, fără adaos de zahăr sau de produse sintetice.

O altă distilerie, Palincăria Transilvania din Râșnov, comercializează palincă de prune, gutui, cireșe, vișine, caise, fructe de pădure sau pere. Toate produsele sunt obținute prin metode tradiționale, la foc de lemne, și au caracteristici organoleptice și fizico-chimice verificate și certificate.

Pentru a descoperi lumea satului, obiceiurile și tradițiile, vă invităm să treceți pragul Învie Tradiția, celui mai mare magazin de produse de artizanat românesc, un univers autentic, care vă va lăsa impresii puternice și de neuitat. Vă invităm să descoperiți istoria acestor mici afaceri românești care au crescut de la an la an și care păstrează vii metodele tradiționale de preparare, cu respect pentru natură și om, toate reunite generic in proiectul Învie Tradiția.

