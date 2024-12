Cadouri de Crăciun, sub brad / FOTO: Unsplash.com

Românii sunt mai chibzuiţi în cheltuielile de Crăciun şi pregătesc cadouri mai puţine sau cu valoare mai mică sub brad, pe fondul incertitudinilor de la finalul anului. 6 din 10 români au alocat cel mult 700 de lei pentru cadouri, iar pentru 84% dintre respondenţi, bugetul este similar sau chiar mai mic decât anul trecut, potrivit unui sondaj realizat la iniţiativa tbi bank la nivel naţional. Acesta mai arată că bugetele sunt similare anului trecut, deşi preţurile sunt mai mari cu până la 30%, relatează News.ro.

Reducerea sau stagnarea bugetelor apare în contextul în care 8 din 10 români au observat că preţurile produselor pe care intenţionează să le ofere cadou sunt cu până la 30% mai mari decât în 2023.

La polul opus, peste 33% dintre respondenţi au alocat un buget între 700 şi 1.000 de lei pentru cadourile de Crăciun, în timp ce 9% au depăşit pragul de 1.500 de lei. Cu toate acestea, doar 16% dintre respondenţi spun că au alocat un buget mai mare în acest an faţă de anul trecut, mai arată sondajul.

„Crăciunul este cu adevărat un moment cu totul special, când petrecem clipe plăcute şi relaxante alături de cei apropiaţi la finalul unui an obositor. Când vorbim însă de achiziţia de cadouri, să nu uităm că ne aflăm într-un context social şi economic marcat de tensiuni. Dincolo de atenţia la cheltuieli, vedem că mulţi se limitează la bugetul disponibil din salariu, din eventuale prime şi din economii sau caută soluţii alternative de plată cum sunt cele Buy Now, Pay Later, cu rate fără dobândă, semn că preferă o abordare mai prudentă decât în alţi ani”, spune Ionuţ Sabadac, VP merchant solutions, tbi.

79% dintre respondenţi spun că au planificat din timp cumpărăturile pentru cadourile de Crăciun, iar o parte au profitat inclusiv de reducerile de Black Friday pentru produsele pe care le vor pune sub brad, reducând astfel o parte din presiunea pe bugetul lunii decembrie. Aproximativ 42% dintre respondenţi pregătesc 2-3 cadouri anul acesta, iar 32% au avut 4-5 cadouri pe lista de cumpărături.

Cele mai căutate produse sunt cele de fashion (40,8%), beauty (38,8%), jucării (29,4%), electronice (24,2%) şi home & deco (20,7%), mai arată sondajul tbi bank.

Cadourile sunt alese în funcţie de preferinţele specifice ale persoanelor care le vor primi, spun aproape 9 din 10 respondenţi, restul preferând cadouri universale care s-ar potrivit oricui.

Sondajul menționat a analizat obiceiurile şi preferinţele consumatorilor în perioada Crăciunului şi a fost desfăşurat în octombrie 2024, la nivel naţional, prin platforma iVox, pe un eşantion total de 1.171 utilizatori de internet din România. Peste 48% dintre participanţi sunt de sex feminin, iar aproape 39% au un venit net mai mare de 5.000 de lei.

