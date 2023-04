Idei de cadouri pentru angajați

Aprecierea pentru angajați este un gest firesc ce ar trebui să fie parte integrantă a identității tale de brand și a politicii firmei pe care o deții. Pe lângă salariu, facilitățile ar trebui să existe și să fie specifice de la un angajat la altul. Dacă ești la început de drum și nu ai idei despre ce ai putea oferi în plus celor care lucrează pentru tine în fiecare zi, ți-am pregătit câteva sfaturi care să te ghideze.

Bonuri și vouchere cadou

Una dintre cele mai comune forme de bonusare, în plus față de tichetele de masă, este oferirea de tichete cadou angajati. Sunt la îndemâna oricui, pot fi oferite cu diverse ocazii, la sărbători legale de peste an, de Ziua Femeii și de Ziua Copilului. Au o valoare maximă de 300 de lei per angajat și pot fi utilizate în diverse magazine, atât online, cât și offline.

Voucherele cadou pot fi oferite în semn de apreciere față de angajații care au făcut performanță la locul de muncă și care și-au îndeplinit sarcinile cu succes. Cu acestea angajații își pot alege singuri cadoul preferat - o zi la SPA sau la coafor, produse cosmetice, parfumuri, o intrare la carting sau bilete la cinematograf.

Abonamente la sălile de sport

Un alt cadou la modă în zilele noastre sunt abonamentele la sălile de sport. Dacă ai angajați preocupați de forma lor fizică și pasionați de mișcare, le poți oferi cadou un abonament la o sală de sport din apropierea zonelor în care locuiesc. Sănătatea fizică este la fel de importantă precum cea emoțională și psihică. Ce trebuie să știi este că poți oferi această facilitate în cuantumul a 400 de euro anual, pentru fiecare angajat, ca un beneficiu extrasalarial neimpozitat.

Abonamente la bibliotecă sau la reviste de specialitate

Poți încheia un parteneriat cu o bibliotecă online de unde angajații să poată împrumuta cărțile sau revistele pe care vor să le citească. Un reprezentant al bibliotecii virtuale ți le aduce la birou, apoi, după o perioadă prestabilită, vine și le ia. Astfel, angajații care au această pasiune vor fi scutiți de a investi buget în achiziționarea cărților.

Petrecere de firmă sau teambuilding

O altă metodă de a aduce bucurie în rândul angajaților tăi sunt petrecerile de sărbători. Fie că faci o dată sau de două ori pe an, important este să alegi o locație și o zi în care să poată ajunge cât mai multă lume. O seară cu mâncare bună, muzică live și dans va aduce mulțumire fiecărui om în parte și, în plus, îți vei consolida și echipa.

O altă modalitate de a închega echipa și de a determina oamenii să se cunoască mai bine sunt teambuildingurile.

Câteva zile într-o locație aleasă special, cu activități comune prestabilite, cu tombole, dar și cu relaxare este un alt mod de a oferi apreciere angajaților tăi.

Cadouri personalizate

Ca să faci câte o mică bucurie fiecăruia, poți alege să le oferi câteva cadouri personalizate. Cu numele lor și cu brandul companiei. Aici gama este variată. De la tricouri imprimate până la obiecte de birou, ai de unde să alegi. Poți opta chiar și pentru căni de cafea cu numele fiecăruia, dar și branduite cu logoul companiei pentru fiecare în parte.

Indiferent de ce tip de cadou alegi să oferi, important e să îl faci în semn de apreciere pentru fiecare persoană în parte care are câte un rol în firma pe care o coordonezi. Mulțumirea oamenilor se va observa, în timp, în productivitatea lor.