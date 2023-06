Beneficiile cafelei pentru sănătatea ta

Descoperă secretele cafelei și cum aceasta poate avea un impact pozitiv asupra sănătății tale în articolul nostru! Vei afla despre proprietățile antioxidante ale cafelei și cum acestea contribuie la menținerea unei sănătăți optime. De asemenea, vei înțelege legătura dintre cafea și sănătatea creierului, în special în prevenirea bolilor neurodegenerative. Nu în ultimul rând, vei descoperi cum cafeaua influențează metabolismul și te poate ajuta să menții o greutate sănătoasă.

Proprietățile antioxidante ale cafelei și impactul asupra sănătății

Cafeaua este una dintre cele mai bune surse de antioxidanți din dieta noastră, conținând o varietate de compuși bioactivi, precum acidul clorogenic, melanoidinele și cafeina. Acești antioxidanți ajută la neutralizarea radicalilor liberi și la protejarea celulelor și a țesuturilor organismului de efectele negative ale stresului oxidativ.

Un alt beneficiu al antioxidanților din cafea este efectul lor antiinflamator, care ajută la reducerea inflamației în corp. Acest lucru poate fi benefic pentru prevenirea unor boli cronice, cum ar fi bolile cardiovasculare, diabetul de tip 2 sau afecțiunile hepatice.

Consumul moderat de cafea a fost asociat cu un risc redus de a dezvolta boli de inimă, precum infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral. Acest efect protector se datorează, în mare parte, proprietăților antioxidante și antiinflamatorii ale cafelei, care ajută la menținerea sănătății vaselor de sânge și la scăderea nivelului colesterolului rău (LDL).

Antioxidanții din cafea pot ajuta, de asemenea, la încetinirea procesului de îmbătrânire premature, protejând celulele de efectele negative ale radicalilor liberi și ale stresului oxidativ. Consumul regulat de cafea poate contribui, astfel, la menținerea tinereții pielii și la prevenirea apariției ridurilor premature. (1)

Cafeaua și sănătatea creierului: prevenirea bolilor neurodegenerative

1. Studiile au arătat cum cafeaua conține compuși bioactivi, precum ar fi acidul clorogenic și cafeina, care au efecte antioxidante și antiinflamatorii. Acești compuși protejează celulele nervoase împotriva stresului oxidativ și inflamației, reducând astfel riscul de boli neurodegenerative, cum ar fi boala Alzheimer și boala Parkinson. În plus, acești compuși pot ajuta la îmbunătățirea funcției cognitive și a memoriei. (2)

2. Un alt beneficiu al cafelei asupra sănătății creierului este îmbunătățirea funcției cognitive și a memoriei pe termen scurt și lung. Acest efect este atribuit în principal cafeinei, care poate îmbunătăți neurotransmițătorii din creier, cum ar fi dopamina și norepinefrina, care ajută la îmbunătățirea concentrării, atenției și stării de spirit. (3)

3. Studiile epidemiologice au arătat o asociere inversă între consumul de cafea și incidența bolii Parkinson și a bolii Alzheimer. Un studiu realizat pe o perioadă de 20 de ani a arătat că persoanele care beau în mod regulat cafea aveau un risc cu 65% mai mic de a dezvolta boala Parkinson. (4)

Cafeaua și metabolismul: cum ajută la menținerea unei greutăți sănătoase

Cafeaua poate fi un aliat important în menținerea unei greutăți sănătoase. Consumul de cafea poate crește rata metabolică bazală, ceea ce înseamnă că organismul poate arde mai multe calorii în repaus. Pe lângă stimularea metabolismului, consumul moderat de cafea poate reduce temporar senzația de foame, ceea ce poate duce la un aport caloric redus și poate facilita procesul de slăbire. (5)

Cofeina din cafea poate crește nivelul de adrenaline din sânge, ceea ce duce la o capacitate de efort și rezistență sporită, facilitând astfel arderea caloriilor prin activități fizice. Consumul de cafea poate ajuta și la mobilizarea acizilor grași din țesutul adipos, oferind organismului o sursă de energie alternativă și facilitând arderea grăsimilor. (6)

Este important de menționat că aceste beneficii ale cafelei sunt legate de consumul moderat, iar excesul de cafea poate avea efecte negative asupra sănătății. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că adăugarea de zahăr sau alte ingrediente nesănătoase poate anula beneficiile cafelei pentru menținerea unei greutăți sănătoase.

Surse:

1. https://www.medicalnewstoday.com/articles/270202#benefits

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3616086/

3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5440973/

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5465813/

5. Dulloo AG, et al. Normal caffeine consumption: influence on thermogenesis and daily energy expenditure in lean and postobese human volunteers. Am J Clin Nutr. 1989 Jan;49 (1):44-50.

6. Schubert MM, et al. Caffeine, coffee, and appetite control: a review. Int J Food Sci Nutr. 2017 Mar;68 (2):901-912.