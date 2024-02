Consumul de cafea poate ajuta la pierderea în greutate. Câte căni trebuie să bei pe zi

Dieta și exercițiile fizice pot fi mereu la baza oricărei strategii de slăbire de succes, dar, conform experților, există un instrument de luptă împotriva grăsimilor care nu necesită efort.

Nu este niciun secret, cafeina poate fi partenerul perfect în procesul de slăbire, dar de câtă ai nevoie în fiecare zi pentru a scăpa de kilogramele în plus?

Tammy Lakatos Shames și Lyssie Lakatos, cunoscute și sub numele de The Nutrition Twins®, au dezvăluit detaliile pentru Eat This, Not That, afirmând că între 200 și 400 mg ar trebui să fie cantitatea medie, în funcție de dimensiunea ta; asta înseamnă între două și cinci căni.

Acest lucru este în concordanță cu un studiu realizat de Școala de Sănătate Publică T.H. Chan de la Harvard, care a arătat că consumul a patru căni de cafea pe zi poate reduce grăsimea corporală cu aproximativ 4%.

Poate să reducă pofta de mâncare

"Cafeaua conține cofeină, care are efecte termogenice și poate accelera metabolismul, ajutându-te să arzi mai multe calorii," au declarat The Nutrition Twins unui reporter.

"Unele studii au arătat că poate contribui la scăderea indicelui de masă corporală (BMI), a greutății corporale și a grăsimii corporale. Cafeaua poate, de asemenea, să reducă pofta de mâncare și să diminueze senzația de foame."

"Cercetările arată că consumul de cafea înainte de o masă poate reduce numărul de calorii consumate la următoarea masă, chiar dacă bei cafeaua cu până la patru ore înainte de masă. De asemenea, cafeaua conține acid clorogenic, care a fost demonstrat că crește arderea grăsimilor și poate contribui la încetinirea absorbției carbohidraților."

"Atenție că adăugând smântână, lapte integral sau zahăr în cafea, poți anula ușor oricare dintre caloriile arse datorită cafelei," au explicat gemenele.

"De fapt, cercetări recente publicate în Clinical Nutrition au arătat că consumul unei căni de cafea pe zi poate contribui la pierderea în greutate, dar dacă se adaugă o linguriță de zahăr, se anulează beneficiul."