Vrei să renunți la cafea? Ce schimbări apar în organism după o lună

Marti, 12 August 2025, ora 16:36
371 citiri
Vrei să renunți la cafea? Ce schimbări apar în organism după o lună
FOTO: pixabay.com

Pentru mulți dintre noi, cafeaua nu este doar o băutură, ci un adevărat ritual al dimineții. Fie că o preferi simplă, cu lapte sau aromată, ceașca de cafea pare indispensabilă pentru a începe ziua cu energie. În timp, obiceiul se transformă într-o rutină zilnică, iar două-trei cafele pe zi devin ceva obișnuit – una la trezire, una la birou și, adesea, încă una după prânz.

Dar te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă în organismul tău dacă renunți complet la cafea timp de o lună?

Primele zile – perioada de adaptare dificilă

Renunțarea la cafea nu este ușoară. În primele două-trei zile, te poți confrunta cu dificultăți de concentrare și o stare accentuată de somnolență, care îți va da senzația că ai nevoie de mai mult somn decât de obicei. Mulți încearcă să înlocuiască cafeaua cu ceai negru, ceai verde sau cicoare, însă efectul nu este același.

Săptămâna a doua – tentația maximă

În a doua săptămână, pofta de cafea poate atinge cote maxime, mai ales dacă aroma cafelei proaspăt făcute plutește prin birou. Acesta este momentul în care mulți cedează tentației. Totuși, dacă reziști, vei face un pas important către adaptarea organismului fără cofeină.

Săptămâna a treia – primele beneficii vizibile

După aproximativ trei săptămâni, vei observa schimbări pozitive: vei adormi mai repede și vei avea un somn mai odihnitor. Pentru cei obișnuiți să stea treji până la miezul nopții, această îmbunătățire poate fi una majoră.

Săptămâna a patra – energie naturală și trezire ușoară

La o lună de la renunțarea la cafea, corpul tău se obișnuiește complet cu lipsa cofeinei. Te vei trezi mai ușor dimineața, vei avea mai multă energie pe parcursul zilei și nu vei mai resimți acea oboseală bruscă de la mijlocul programului. În acest punct, multe persoane descoperă că pot trăi și funcționa foarte bine fără cafea – ba chiar mai bine.

Nicușor Dan ia parte miercuri la reuniunea țărilor care vor să ajute Ucraina. Summit-ul, organizat înainte de întâlnirea Trump-Putin din Alaska
Nicușor Dan ia parte miercuri la reuniunea țărilor care vor să ajute Ucraina. Summit-ul, organizat înainte de întâlnirea Trump-Putin din Alaska
Președintele Nicușor Dan ia parte, miercuri, 13 august, prin videoconferință, la un summit al țărilor care vor să ajute Ucraina. Anunțul a fost făcut marți, 12 august, de către...
Marius Budăi vine cu sfaturi pentru guvernul Bolojan: "Ar asigura venituri în plus la buget mai mari decât Pachetul 1 și 2"
Marius Budăi vine cu sfaturi pentru guvernul Bolojan: "Ar asigura venituri în plus la buget mai mari decât Pachetul 1 și 2"
Fostul ministru al Muncii de la PSD, Marius Budăi, susține din nou că România ar trebui să introducă impozitarea progresivă și că această măsură ar asigura venituri în plus la buget...
#cafea, #consum cafea, #renuntare cafea, #schimbari organism , #stiri sanatate
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Summit-ul din Alaska. Ultima sansa pentru Ucraina? Analist: "Negocierile s-au purtat deja"
ObservatorNews.ro
Patru pacienti noi cu Candida Auris la Floreasca. Reactia spitalului: Nu este focar, sunt purtatori
DigiSport.ro
S-a terminat "telenovela": negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, incheiate

Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Reacția virală a lui Jennifer Lopez când o insectă s-a așezat pe ea, în timpul concertului din Kazahstan VIDEO
  2. Vrei să renunți la cafea? Ce schimbări apar în organism după o lună
  3. Ai decis să te muți? Află cel mai bun mod prin care o poți face. Nu vei regreta!
  4. TOP 5 purificatoare aer de polen pentru AMBROZIE
  5. Le Monde: „Dracula”, pelicula tulburătoare a lui Radu Jude despre inteligența artificială
  6. Maluma și-a întrerupt show-ul pentru a certa o mamă din public: „Credeți că e o idee bună?” VIDEO
  7. Gina Pistol, declarații surprinzătoare despre Delia și INNA: „Dar de ce stau eu în parcare și fac vloguri despre femei?!”
  8. Prințul Harry și Meghan Markle extind colaborarea cu Netflix
  9. Plajă cu nisip roz pe una din insulele grecești preferate de români. Când e recomandat să o vizitezi și cum ajungi acolo
  10. Andreea Marin, primele dezvăluiri după operația prin care a trecut: „Eram mereu obosită și trăgeam de mine”