Cum a scăpat de suspendare o jucătoare de tenis depistată pozitiv la turneu din România

Simona Halep va trebui să-și demonstreze nevinovăția la TAS, în cazul suspendării din tenis, care a fost dictată împotriva ei.

Deși majoritatea susțin că șansele ca ea să scape basma curată, există un precedent care are legătură chiar cu țara noastră.

Cagla Buyukakcay, o jucătoare din Turcia în vârstă de 32 de ani, a fost suspendată de către Federația Internațională, după ce a căzut un test anti-doping susținut la Cluj, în cadrul turneului Winners Open 2021, desfășurat în luna august.

Sportiva s-a apărat și a negat vehement că ar fi apelat la substanțe interzise, precizând că problema i se trage de la două fripturi de vită pe care le-a mâncat la Cluj-Napoca.

„Nu am auzit niciodată despre această substanță, dar am căutat date despre ea. Ceea ce vă rog să faceți și voi. E o substanță de uz veterinar folosită în unele țări pentru a crește masa musculară la animale. Pentru că vânzarea acestei substanțe este foarte bine controlată, nu poți cumpăra ractopamină în Turcia sau în străinătate.

Ar fi imposibil pentru o jucătoare de tenis să facă rost de ea. Singura mea explicație este că am consumat carne contaminată cu această substanță. Am oferit chitanțe celor de la ITF în care le-am arătat că am mâncat de două ori friptură în zilele dinaintea meciului, dar nu am fost înțeleasă”, a scris pe social media jucătoarea de tenis din Turcia, conform infoactual.ro.

Suspendarea de doping a jucătoarei turce a fost ridicată anul acesta după ce o instanță independentă din Anglia a întors hotărârea luată de Agenția Mondială Antidoping (WADA).

