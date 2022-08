Simona Halep dă cărțile pe față în privința despărțirii de Darren Cahill: "Nu-l voi compara cu Mouratoglou"

În luna septembrie a anului trecut, Simona Halep și Darren Cahill se despărțeau pentru a doua oară. Câteva luni mai târziu, Halep îl angaja pe Patrick Mouratoglou.

Simona Halep a fost întrebată cum a reușit să facă față acestei schimbări, să îl "lase" pe Darren Cahill și să înceapă colaborarea cu Patrick Mouratoglou.

„În primul rând, Cahill a plecat de lângă mine mine. Nu l-am părăsit eu. Nu-l voi compara pe Cahill cu Mouratoglou. Sunt foarte diferiți. Dar pot spune că să-l întâlnesc cu Patrick este cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla. Este uimitor și mă bucur foarte mult de această perioadă.

M-a făcut să iubesc tenisul din nou și să iubesc să muncesc, ceea ce nu s-a întâmplat înainte. Tot ce e în jurul meu ține de Mouratoglou și de academia lui. Echipa este 100% a lui. Am făcut această schimbare. Am început ceva nou și deja mă bucur foarte mult. Am avut încredere în el din prima secundă.

Nu știam nimic despre el, nu ne-am întâlnit și nu am vorbit înainte. Totul e nou, dar am avut încrdere în el din prima secundă și mă simt în siguranță”, a spus Simona Halep în faţa jurnaliştilor americani, după victoria cu Cristina Bucșa de la Washington.

