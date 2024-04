Cel mai bun tenismen vrea să se retragă! Elevul lui Cahill a făcut anunțul

Jack Sinner e in semifinale la Miami FOTO facebook

Jannik Sinner a fost cel mai în formă jucător din lume în 2024 iar acum are ca obiectiv al doilea Grand Slam la rând.

Tenismenul nu a impresionat în cariera sa în jocurile pe zgură până acum. Roland Garros e următorul mare obiectiv pentru numărul doi mondial, iar jucătorul vrea să fie apt înainte de Paris.

Jannik a explicat că randamentul din manșa a doua a duelului cu rusul Kotov (6-2, 7-5) a venit ca urmare a unor probleme medicale la șold.

Italianul a dezvăluit că va vorbi cu echipa în privința următoarei partide, fiind posibil să renunțe înainte de confruntarea cu Khachanov, pentru a nu risca o accidentare mai gravă.

"Am avut ceva probleme cu șoldul în ultima perioadă. Nu este nimic grav, dar uneori simt durerea mai intens, așa cum s-a întâmplat azi. Am o echipă grozavă care are grijă de mine. Să vedem mâine ce este mai bine pentru corpul meu...", a spus Sinner după victoria din optimi.

