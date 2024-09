Primul tren Alstom ar putea circula în rețeaua feroviară din România înainte de finalul anului 2024. Obstacolul întâmpinat de producător

Primul tren Alstom Coradia Stream ar putea circula cu călători, în România, înainte de finalul anului 2024, a anunțat Gabriel Stanciu, director general Alstom pentru România, Bulgaria şi Moldova.

Directorul general a făcut acest anunț într-o întâlnire cu jurnaliștii români, la data de 19 septembrie 2024, informează Agerpres.

"Dacă totul merge bine, aşa ar trebui: să îl punem în operare comercială până la sfârşitul anului, poate chiar odată cu noul Mers de Tren. Versiunea actualizată de program de livrare prevede să încheiem livrările la sfârşitul anului viitor. Cred că ultima bucată e în decembrie 2025 sau ianuarie 2026. În orice caz, trebuie să înţelegem şi altceva: că dacă le-am fi avut acum pe toate aici (cele 37 de trenuri contractate - n. r.) nu avea cine să le opereze, pentru că, din câte ştim noi, prin contracte de operare au fost atribuite doar 12 bucăţi la CFR Călători", a precizat Gabriel Stanciu.

O problemă întâmpinată de producător, care a dus la întârzieri în procesul de testare, a fost lipsa mecanicilor de tren. CFR Călători, practic beneficiarul primelor automotoare noi, a invocat traficul sporit din perioada verii.

"Pe vară nu am avut mecanici la dispoziţie. Operatorul naţional ne-a răspuns, în scris de altfel, că pe perioada estivală, din cauza traficului sporit la CFR Călători, nu ne poate pune la dispoziţie mecanici. Pe cale de consecinţă, nu am putut face unele teste la timp. Nu am o estimare privind întârzierile. Am încercat cu operatori privaţi şi în cele din urmă am şi găsit o soluţie cu unul dintre operatorii privaţi...Atenţie, trebuie să înţelegeţi, nu e vorba despre o punere la dispoziţie gratis. (...) Prefer să fiu convins că este într-adevăr o problemă de disponibilitate a mecanicilor în timpul sezonului estival, pentru că orice altă logică, orice altă ipoteză ne duc într-o altă direcţie, pe care n-aş vrea să o abordez. Este dezamăgitor că nu putem asigura tipul ăsta de resursă, dar lucrurile sunt exact ce sunt. Nu am avut mecanici, punct", a susţinut directorul Alstom pentru România, Bulgaria şi Moldova.

Ads

Potrivit acestuia, trei dintre cele 37 de trenuri contractate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) din România au fost produse în Polonia, iar anul acesta producţia s-a mutat în Germania, cu costuri sensibil mai mari pentru Alstom.

"Producţia de serie aşteaptă finalizarea testelor TSI (specificaţia tehnică de interoperabilitate - n. r.), lucru pe care noi l-am făcut. Am demarat producţia de serie în Germania. Trenul nr. 4 este în plină fabricaţie şi trebuie să fie livrat, iar 5, 6 şi 7 sunt în diverse faze de producţie. Producţia de serie este în curs. Investiţiile şi punerea la punct a liniei de fabricaţie în Germania au avut loc la începutul anului. Ne costă sensibil mai mult în Germania, însă este o problemă de logică industrială în cadrul grupului. N-aş vrea să evoc din nou proximitatea şi chestiunea cu războiul ... Trenul nr. 3 va veni, nr. 4 va fi finalizat în decembrie. Va veni în decembrie sau ianuarie, în funcţie de transport şi situaţiile care apar'', a precizat reprezentantul producătorului francez.

Ads

Gabriel Stanciu a atras atenţia că România, ca parte a Uniunii Europene, trebuie să respecte un anumit program de certificare, care nu poate fi controlat de producător, care de altfel a livrat trenul la timp.

"România este parte a Uniunii Europene, iar noi trebuie să înţelegem că, odată cu intrarea în Uniunea Europeană, pe lângă avantajele pe care le avem, avem şi nişte obligaţii, cum ar fi conformarea faţă de reguli. Nu mai putem face chestiuni naţionale izolate, doar între noi. Programul de certificare pentru un astfel de tren comportă obţinerea a două autorizaţii: autorizaţia de tip şi autorizaţia de introducere pe piaţă. Este noul regulament european şi ăsta este şi motivul pentru care livrarea pare întârziată. Noi am livrat trenul la timp, să ştiţi. Trebuia să livrăm anul trecut pe 25 noiembrie, cred că a ajuns în ţară de Sărbătoarea naţională. Dacă am avut o întârziere, a fost de 4 zile. Deci, trenul a fost livrat la timp. Certificarea lui, în schimb, este o chestiune pe care producătorul nu o poate controla. Sunt entităţi terţe, majoritatea sunt statale, pe care nu le poate controla niciun producător", a menţionat acesta.

Ads