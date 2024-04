Alarmă în Londra: Doi cai din armata britanică au scăpat liberi pe stradă. O persoană a fost rănită FOTO/VIDEO

Autorităţile din capitala britanică au anunțat miercuri, 24 aprilie, că mai mulți cai, între care unul plin de sânge, au fost scăpaţi de sub control în Londra şi cel puţin o persoană a fost rănită, armata fiind chemată să rezolve situația, relatează Reuters şi AFP.

Mai mulţi cai înşeuaţi au fost văzuţi miercuri galopând în viteză pe străzile capitalei britanice, după cum se poate vedea în videoclipurile care circulă pe reţelele sociale. Două animale, unul alb şi plin de sânge, iar celălalt negru, pot fi văzute galopând pe un bulevard, depăşind un scuter şi părând pentru o clipă să lovească un taxi la un semafor. Sursa sângelui este deocamdată necunoscută.

🇬🇧 Two horses threw down their riders and ran away … one is soaked in blood.

Cotidianul The Telegraph a precizat că animalele aparţin cavaleriei Household, parte a armatei britanice, iar caii au scăpat liberi în timp ce făceau exerciţii la Horse Guards Parade, un teren de paradă ceremonial din centrul Londrei.

Two horses have just been seen running down Aldwych in central London. One covered in blood! 🦄🐴 pic.twitter.com/oKuYnJiAOx