Momentul în care un caiacist este înghițit de o balenă în Strâmtoarea Magellan. Cum a scăpat cu viață bărbatul VIDEO

Incident șocant sâmbătă, 8 februarie, în largul Patagoniei chiliene. Un caiacist venezuelean a fost înghiţit de către o balenă cu cocoaşă, după care a fost eliberat rapid și, mai ales, teafăr.

Adrián Simancas naviga sâmbătă, împreună cu tatăl său, în Golful El Águila, în Strâmtoarea Magellan, atunci când o balenă cu cocoaşă uriaşă a apărut sub caiacul său galben.

Timp de câteva secunde el s-a aflat în gâtul cetaceului, care i-a dat, din fericire, drumul nevătămat.

”Am crezut că m-a mâncat şi înghiţit”, a declarat Adrián.

Cuprins de panică, el s-a gândit mai întâi că era o orcă, despre care tocmai vorbise cu tatăl său.

”Dar, când am ieşit, am înţeles că balena s-a apropiat din curiozitate sau poate pentru ca să comunice ceva”, a declarat el.

Această scenă a fost filmată de către tatăl său, care se afla la doar câţiva metri distanţă.

”Stai calm, stai calm”, îi spune el în înregistrarea video.

A male kayaker was swallowed by a humpback whale off Chilean Patagonia before being released seconds later, unharmed.

Adrián Simancas was kayaking with his father, who filmed this video as the massive mammal suddenly surfaced. pic.twitter.com/0nuE6OP88s