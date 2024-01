Un câine a trebuit să recurgă la mijloace diverse de persuasiune pentru a-i convinge pe medici să-l primească în ambulanța care-i transporta stăpânul la spital.

Filmarea postată pe rețelele sociale surprinde ambulanțierii care urcă în mașina medicală un pacient. Imaginile au fost distribuite pe mai multe conturi pe rețele sociale din Ucraina, fără a fi precizat orașul în care au fost filmate.

Un câine, cel mai probabil din rasa Border Collie, urcă în ambulanța în care tocmai i-a fost îmbarcat stăpânul. Patrupedul este coborât în prima fază cu forța de către unul dintre paramedici, care închide imediat și ușa din spate a mașinii.

A dog could not let its owner go to the hospital without it.

