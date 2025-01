Un câine polițist a devenit viral pe internet, după ce a rămas fără bonus la sfârșit de an pentru că a dormit la serviciu și a urinat în bolul cu mâncare VIDEO

Un câine polițist din rasa corgi a ajuns vedetă pe internet atât pentru reușitele sale, cât și pentru sancțiunile de la locul de muncă.

Patrupedul din China, care se numește Fu Zai și-a pierdut bonusul de la sfârșit de an pentru că a dormit în timpul programului și a urinat în bolul de mâncare, potrivit Euronews.

Fu Zai s-a alăturat Biroului de Securitate Publică Weifang din provincia Shandong pentru detectarea explozivilor în ianuarie 2024, când avea doar 4 luni. Până în luna octombrie, câinele s-a antrenat din greu pentru a-și obține calificarea, potrivit sursei citate.

În ciuda staturii mici, Fu Zai, care are acum 18 luni, s-a remarcat imediat prin talentul său în detectarea explozivilor.

Contului lui de pe o rețea de socializare din China este urmărit de 340.000 de persoane care pot afla zilnic ce face și cum se antrenează.

În cadrul unui clip postat pe 19 ianuarie, ofițerii l-au lăudat pe Fu Zai pentru reușitele sale din anul 2024, printre care îndeplinirea mai multor sarcini de securitate. El a fost felicitat cu o floare roșie, dulciuri și jucării în timpul unei analize a performanței de la finalul anului.

Momentul de sărbătoare a luat și o întorsătură plină de umor, când un polițist a dezvăluit că Fu Zai a adormit la datorie și a urinat în bolul lui de mâncare. Astfel, drept pedeapsă, dulciurile și jucăriile i-au fost confiscate în fața camerei, și a mai rămas doar cu floarea roșie.

