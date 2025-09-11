Închisoare cu executare pentru un tânăr din Satu Mare care a ucis în bătaie un câine. Cum și-a motivat faptele

Un tânăr de 20 de ani din comuna Berveni, județul Satu Mare, va sta la închisoare timp de 1 an și 4 luni după ce a fost condamnat cu executare de magistrații Curții de Apel Oradea pentru că a ucis cu intenție un câine.

Incidentul a avut loc după ce bărbatul s-ar fi certat cu iubita lui. Nervos, el ar fi escaladat gardul unei case și ar fi lovit câinele până l-ar fi ucis, motivul fiind că animalul lătra, scrie presasm.ro.

Proprietara casei și a câinelui a povestit că, în noaptea de 30/31 ianuarie 2023, în jurul orei 04:00, a auzit zgomote în spatele curții. Fiind singură acasă și temându-se, a declarat că nu a ieșit afară. A doua zi, a descoperit câinele mort și a anunțat autoritățile. Polițiștii au identificat o cameră de supraveghere în zonă, ceea ce a dus la prinderea tânărului.

Audiat de oamenii legii, el și-a recunoscut fapta, dar a declarat că nu a vrut să omoare animalul. A dat, însă, vina pe faptul că a consumat alcool și că era nervos după cearta cu iubita.

Raportul de expertiză medico-legală psihiatrică nr. 142/IV/9-2023 întocmit de Serviciul de Medicină Legală Satu Mare a arătat că tânărul avea discernământul păstrat și doar a încercat să simuleze o afecțiune psihică, scrie presasm.ro.

În aceste condiții, judecătorul a decis că gravitatea infracțiunii și periculozitatea tânărului impun executarea pedepsei în regim de detenție, pentru ca scopul sancțiunii să fie îndeplinit.

Ads