Momentul în care un câine se bate cu un rechin, în apele din Bahamas. Turiștii țipă îngroziți VIDEO

Un grup de turiști care făceau o plimbare cu barca în apropiere de Bahamas au asistat la un eveniment ieșit din comun. Mai exact, un câine a sărit de pe ponton în apă în momentul în care a văzut că un rechin se apropie.

Deși oamenii au încercat să țipe la patruped, să nu intre în apă, a fost în zadar. Acesta a sărit imediat cum a văzut rechinul. Au urmat clipe de oroare, turiștii așteptându-se ca lupta să se termine tragic.

Cu toate acestea, se aud pe filmare cum spun că rechinul a fost cel mușcat de câine. Ulterior, rechinul s-a îndepărtat de mal și s-a întors în larg, iar câinele a ieșit din apă în aplauzele oamenilor.

A small dog in the Bahamas jumps in water to go after massive 12 foot long hammerhead shark and appears to take a bite at the shark.

