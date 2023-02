Imagini emoționante cu un câine și o pisică care își țin de cald, printre ruinele din Turcia VIDEO

Un videoclip cu un câine și o pisică care își țin de cald printre dărâmăturile din Turcia a devenit viral, stârnind emoția internauților.

Animalele au fost găsite speriate și înghețate în orașul turcesc Maraș. Mai multe persoane au scris în secțiunea de comentarii că cele două animale și-ar fi pierdut stăpânii în timpul seismului din 6 februarie.

🙏Pray for this dog and cat. They lost their owners in the #earthquake in #Turkey last week.💔 pic.twitter.com/on5pdhrZiB