Cum a rămas fără câine un bărbat care a plătit o firmă de transport să-l aducă în România: "Îl am de 12 ani, face parte din familie"

Transportul animalelor de companie dintr-o țară în alta poate fi o adevărată provocare pentru cei care le dețin. Condițiile diferă de la o țară la alta iar distanța lungă care trebuie parcursă poate fi o traumă pentru un câine sau o pisică.

Iubitorii de animale ajung în astfel de situații când pleacă în vacanță sau se mută din România.

Un român care a avut nevoie să transporte câinele din Belgia în România a plătit o firmă, însă persoana care ar fi trebuit să aducă animalul nu mai răspunde la telefon.

Stăpânului îi este teamă ca nu cumva câinele în vârstă de 12 ani să fi fost abandonat ți caută soluții, după cum a scris pe Facebook.

"Bună ziua, mă confrunt cu următoarea situație care pentru mine este foarte urgentă.

În urma unor recomandări pozitive am luat legătura cu o firmă de transport persoane, colete etc din Galați. Patronul, care cred că este și șofer, foarte amabil la început a fost de acord să-mi transporte cățelul, talie mică din Belgia în România contra sumei de 100 euro

I-am predat câinele, banii, cușcă pentru transport, pașaport, urmând ca în cel mult două zile să mi-l aducă la adresa din Romănia."

"Câinele meu a rămas în Belgia la cineva într-o curte"

"L-am sunat în prima zi de mai multe ori, asigurăndu-mă că totul e în regulă.

Pe seară nu a mai răspuns și la insistențele mele mi-a spus răstit că el e în Germania, iar câinele meu a rămas In Belgia la cineva într-o curte, pentru că e mare și nu avea loc!!!

A doua zi l-am sunat din nou, întrebând unde mi-e câinele și ce a făcut cu el.

Mi-a Închis telefonul și nu mai răspunde deloc.

Nu mai am liniște, mi-e teamă să nu îi dea drumul pe undeva, am câinele de 12 ani, face parte din familie.

Menționez că fapta s-a întâmplat în Belgia, firma fiind din România și operează curse de transport România, Belgia, Olanda etc

Ce pot face? Rog sfaturi", a scris acesta pe grupul Sfaturi de la avocați."

"Ar trebui să mergeți la poliție"

În comentarii, acesta a primit mai multe sfaturi.

"Dați câinele furat în Belgia, eventual trimiteți mesaj șoferului că dacă nu va spune exact unde este câinele să trimiteți pe cineva să îl ia, îl dați furat cu nr de mașină și toate detaliile ce le aveți despre el, firma, mașină. Sper să rezolvați cât mai repede."

"Știu că poate nu e un sfat avizat, dar doar îmi permit să vă dau o idee...Sunați de pe nr altcuiva să fiți sigură că vă răspunde, îi dați o altă adresa de unde să vă ridice presupusele bagaje și între timp anunțați și poliția și poate rezolvați așa...Vă doresc să vă recuperați cățelul."

"Va urcați într-un microbuz și vă duceți după cățel în Belgia. Costă, dar membrul familiei trebuie recuperat până nu rămâneți fără el."

"Poate ar trebui să mergeți la poliție, el a luat cei 100 de euro dar nu se știe ce s-a întâmplat cu cățelul, până la urmă poate fi o înșelătorie. A luat banii și atât. Poate cu asta se ocupă el. Nu cred că o să îi convină să fie chemat la poliție."

"Am mai citit postări cu câini sau pisici făcuți dispăruți"

"Intrați pe grupul VOLUNTARI ÎN EUROPA și poate vă ajută cei de acolo."

"Postați pe grupul Voluntari în Europa sau pe grupurile din Belgia, postați mașina, firma cu care ați pus, pentru că sunt mulți români care rămân fără colete."

"Dacă tot sunteți în România mergeți la poliție de dimineață și rugați pe cineva autorizat să sune personal la firmă ptr lămuriri, fiind vorba de o ființă și nu de un obiect nu necesită amânare, poate telefonând un agent de poliție vor da mai multe explicații cei de la firmă, dar înainte de toate mergeți la sediul firmei, or avea o adresă ceva, șoferul are documente la firmă, nu-i o fantomă, ce situație tristă."

"Am mai citit postări cu câini sau pisici făcuți dispăruți de firme de transport. Teamă dvs chiar are temei, deci. Va recomand și eu grupul VOLUNTARI ÎN EUROPA. Gășiți sigur pe cineva din acea zonă, care poate verifică la față locului. În acest grup se rezolva multe lucruri rapid și chiar nu cred că trebuie să mai așteptați. Neapărat să faceți și reclamații, plângere la poliție etc, dar întâi asigurați-va că este bine câinele și că ajunge la dvs - restul, după, pt că timpul contează."

"Face pușcărie dacă pățește ceva câinele"

"Aveți dovezi, chitanță pt bani, nr mașinii, foto cu mașînă de transport!?? În primul rând, acesta nu era autorizat să transporte animale vii, deoarece nu are atestat. Apoi, dvs v-ați zgârcit la bani ca să transportați câinele cu transportul autorizat, v-ați bucurat că va cere doar 100€!?? Câinele avea pașaport cu toate deparazitările și vaccinurile valabile? Dacă nu, este posibil să fie confiscat în Germania. Păcat de bietul animăluț! Înscrieți-va pe grupul Voluntari în Europa și cereți ajutor. Sper să nu va eutanasieze cățelul dacă nu avea antirabicul valabil. Dvs sunteți răspunzător de această situație!"

"Anunță poliția din toate cele 3 state. E că și cum ți-a dispărut un membru al familiei. Face pușcărie dacă pățește ceva câinele."

"Încercați să luați legătura cu cineva care stă aproape de locația câinelui pe grupul Voluntari în Europa. Asta dacă știți unde e. Și depuneți plângere pt înșelăciune la poliție. Ați plătit deci....și dacă firma există și nu ați primit cumva chitanță/factură și la Anaf."

