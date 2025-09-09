La muncă în trei „schimburi” pe zi. Cum a ajuns un câine să câștige 1.200 de euro în cinci ani VIDEO

Autor: Maria Popa
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 14:58
La muncă în trei „schimburi” pe zi. Cum a ajuns un câine să câștige 1.200 de euro în cinci ani VIDEO
Câinele adună sticle pentru stăpânul lui Foto: Captură video/X/@nexta_tv

Un câine din China a devenit celebru pe internet după ce a strâns peste 1.200 de euro în cinci ani, după ce a colectat sticle de plastic pentru stăpânul lui.

Pentru că a devenit cunoscut, magazinele din cartier îi lasă mai multe sticle la ușă, iar veniturile patrupedului au crescut considerabil.

Bulldogul francez a devenit viral pe rețelele de socializare după ce, timp de 5 ani, a strâns sticle de plastic, în valoare de peste 1.200 de euro, de pe străzile din Guangzhou, provincia Guangdong, conform South China Morning Post.

Animalul este cunoscut pe internet ca „Dog Little White”. Bulldogul are peste 80.000 de urmăritori pe platforma Douyin și a fost supranumit de localnici „cel mai punctual strângător de sticle”.

Trei „schimburi” pe zi

Câinele iese în fiecare zi, de trei ori „la treabă”. Dimineața, la prânz și seara, iar fiecare sesiune durează între 20 și 30 de minute. Când obosește, patrupedul se întoarce singur acasă ca să se odihnească.

Stăpânul său, pe nume Zhang, merge cu el la fiecare rundă, purtând un sac în care adună sticlele colectate. Bărbatul nu a dezvăluit precis cum și-a dresat câinele, dar afirmă că totul a devenit o rutină bine pusă la punct, ce este bazată pe colaborarea dintre ei doi.

Pe la început, câinele aduna sticle de circa doi euro pe zi. După ce povestea lui a devenit virală, magazinele îi lasă special sticle, iar câștigul zilnic a ajuns la peste 5 euro.

„Înainte să devină faimos, câștiga în jur de câțiva cenți pe zi din sticlele adunate. Dar acum, când toate magazinele din apropiere îi păstrează sticlele, poate strânge peste 5 euro pe zi. Venitul este chiar impresionant, atât din social media, cât și din colectarea sticlelor”, a declarat Zhang pentru CQ News.

Veniturile din vânzarea sticlelor depășesc acum 120 de euro pe lună, iar alături de câștigurile din clipurile de pe internet, suma lunară ajunge undeva la 360-480 de euro.

Ajutor pentru animalele fără stăpân

„Dog Little White” apare într-un clip viral, unde se poate observa cum adună 5 kilograme de sticle în doar 25 de minute și îi aduce stăpânului un venit de doi euro. Videoclipul a adunat peste 143.000 de aprecieri.

Zhang spune că vrea să doneze câștigurile din mediul online pentru a ajuta animalele fără stăpân.

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

„Dacă cresc peste 100 de astfel de câini, mă pot îmbogăți”, a glumit un utilizator.

Altul a întrebat: „Primește ucenici? Trimiteți-l la mine să-mi învețe pisica!”.

Altcineva a scris: „Își câștigă singur hrana, nu primește nimic gratis!”.

