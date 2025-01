Momentul reîntâlnirii emoționante dintre un bărbat și câinele său, după evacuările cauzate de incendiile din Los Angeles VIDEO

Un bărbat a cărui casă a fost distrusă în incendiul din Palisades, zona Los Angeles, a avut parte de o întâlnire emoționantă cu câinele său, după ce acesta a fugit în timpul evacuării, scrie nbclosangeles.com.

Casey Colvin a izbucnit în lacrimi când un specialist în localizarea câinilor l-a ajutat să-și regăsească patrupedul, pe nume Oreo. Câinele a fost descoperit printre ruinele rămase de la casa fostului vecin al lui Colvin.

The BEST news! Fire victim Casey Colvin, whose home burned down in the Palisades Fire, just found and reunited with his dog, Oreo, who spent 5 nights surviving amidst the rubble ❤️ @NBCNews pic.twitter.com/rAuJJk3pfa