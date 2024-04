Un bărbat care a călătorit de la Timișoara la Cluj a avut o surpriză de proporții după ce a ajuns la destinație. A găsit un pui de câine ascuns sub capotă, în compartimentul motor al mașinii.

Cățelul a scăpat teafăr și nevătămat în ciuda faptului că șoferul a parcurs peste 100 de kilometri cu animalul ascuns sub capotă. Acum bărbatul speră să găsească un stăpân pentru patruped, dat fiind că nu îl poate păstra.

"Eu locuiesc în Timișoara și am venit în vizită la sora mea în Cluj. Pe drum am constat un comportament ciudat al mașinii mele și am fost nevoit să opresc să văd care este problema. Când am deschis capota am găsit acest pui de câine, ascuns la motor. Norocul lui că a scăpat fără nicio zgârietură după mai bine de 100 km parcurși cu el sub capotă, și după jumătate de ora de chin pentru a-l scoate. Problema este că nu îl pot păstra din mai multe motive, oricât de mult aș vrea asta. În momentul acesta cățelul a ajuns cu mine la Cluj, și aș dori să îmi încerc norocul pe acest grup. Dacă există vreun doritor care ar vrea să adopte acest cățel va rog să îmi lase mesaj în privat. În caz contrar mâine voi fi nevoit să îl duc la un adăpost sau să îi caut cumva un stăpân", a scris Cătălin Brînzei pe grupul de Facebook Adopții Câini și Pisici - Județul Cluj.

