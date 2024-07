Clipe de coșmar pentru o profesoară, după ce a fost atacată de o haită de câini, în plină stradă: „Am leșinat”. Reacția autorităților locale

O profesoară din Găești a trăit un coșmar miercuri, 24 iulie. Femeia a fost atacată de o haită de câini, chiar în apropierea unui parc frecventat de copii. De spaimă, femeia a leșinat și s-a lovit la cap.

Conform publicației locale Cronica de Găești,, nu este prima dată când câinii fără stăpân, agresivi, atacă persoanele care trec în acea zonă.

”Azi-dimineață, în jurul orei 06.00, m-au atacat opt câini fără stăpân în zona pieței, bloc 60, parcul de copii. Am căzut sau leșinat, m-am lovit la tâmplă, genunchi. Trebuie făcut ceva cu ei, nu se poate așa. Am avut noroc azi, dar poate data viitoare nu o să mai am. Poate fi un copil, un bătrân. Vânătăile și traumatismele sunt de la căzătură. Nu m-au mușcat, dar șocul a fost imens. Am tensiunea mare. Tremur toată, nu-mi revin din șoc”, a declarat profesoara atacată, conform sursei citate.

Reacția edilului din Găești

Potrivit sursei citate, edilul din Găești s-a decis abia după acest incident să ia măsuri împotriva câinilor vagabonzi.

„Astăzi vom lua măsuri cu ei. Vom rezolva problema cât mai urgent”, a precizat, pentru Cronica de Găești, primarul Grigore Gheorghe.

De regulă, autoritățile locale trebuie să aibă adăposturi pentru animalele fără stăpân. Atunci când este necesar, hingherii pot acționa pentru prinderea câinilor agresivi, care se plimbă liberi pe stradă.

