Border Collie nu este cel mai inteligent câine. Cine l-a detronat în ierarhia inteligenței canine

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 09:10
5685 citiri
Border Collie nu este cel mai inteligent câine. Cine l-a detronat în ierarhia inteligenței canine
Ciobănescul belgian Malinois este cel mai inteligent câine FOTO Pexels

Un studiu recent al Universității din Helsinki a schimbat ierarhia inteligenței canine, plasând Ciobănescul belgian Malinois pe primul loc, depășind faimosul Border Collie. Malinoisul impresionează prin raționament logic, autonomie și capacitatea de a rezolva sarcini complexe, fiind ideal pentru misiuni de poliție, armată sau salvare.

Multe decenii la rând, Border Collie a fost etalonul suprem al inteligenței canine datorită abilității de a învăța rapid comenzi, de a răspunde la instrucțiuni complexe și de a rezolva sarcini dificile. Border Collie a fost deseori folosit în competiții de agilitate și în studii științifice legate de înțelegerea limbajului, dovedind că poate învăța sute de cuvinte, asociindu-le cu obiecte și acțiuni, arată petscats.ro.

Ce abilități are noul lider

Universitatea din Helsinki a efectuat un studiu care a schimbat ierarhia consacrată, plasând Ciobănescul belgian Malinois pe primul loc în topul celor mai inteligente rase. Rezultatele arată că această rasă depășește Border Collie în ceea ce privește raționamentul logic și capacitatea de a rezolva probleme complexe.

Malinoisul s-a evidențiat prin execuția impecabilă a comenzilor complicate; adaptabilitatea la situații noi; autonomia în luarea deciziilor; abilitatea de a analiza rapid contextul pentru a răspunde eficient.

Această combinație de trăsături îl face deosebit de valoros în medii unde timpul de reacție și precizia sunt vitale, cum ar fi poliția și armata.

Malinoisul belgian este un câine de talie medie spre mare, puternic, agil și extrem de energic. Blana sa scurtă, de obicei maro cu zone mai închise sau negre, îi conferă un aspect elegant și atletic. Înălțimea variază între 55 și 70 cm, iar musculatura sa bine definită reflectă rezistență și viteză impresionante.

Rasa are o memorie excelentă și o capacitate de concentrare care o ajută să îndeplinească sarcini foarte dificile. În misiuni de salvare, acești câini pot acționa autonom, fără să fie ghidați pas cu pas de om, un aspect rar întâlnit în lumea canină. În același timp, Malinoisul e afectuos și loial, capabil să lege relații puternice cu familia. Se înțelege bine cu copiii, adoră să se joace și este companion de nădejde. Dar energia lui debordantă necesită un stăpân activ, care să îi ofere exerciții fizice și stimulare mentală constante.

